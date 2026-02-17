Ende nach sechs Jahren: Jambor verlässt Dragonz!

Eisenstadt setzt auf neue Impulse auf der Bank und verabschiedet langjährigen Coach. Knor: „Ohne ihn wäre dieser Höhenflug nie möglich gewesen.“
Paukenschlag in Eisenstadt! Laut „Krone“ Infos verlässt Headcoach Felix Jambor mit sofortiger Wirkung die Dragonz. „Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es in dieser sportlichen Lage einen Wechsel bedarf.“
Stand das Team im Vorjahr noch im Finale der win2day Superliga, spielt man bisher eine regelrechte Horror-Saison in der Landeshauptstadt. Nach nur zwei Siegen aus 21 Spielen entschied man sich für einen Neustart auf der Trainerbank und trennt sich vom bisherigen Cheftrainer. „Es war sicher keine leichte Entscheidung, aber für uns die letzte Möglichkeit aus dieser Misere herauszukommen“, betont Knor. „Im Sport ist der Trainer oft ein kleines Zahnrädchen. Diesmal hat es leider Felix erwischt.“ Bis zum Saisonende springt der bisherige Assistant-Coach Edgar Maestre-Nubiola in die Bresche und soll in einer „One-Man-Show“ frischen Schwung in die Mannschaft bringen.
Mit dem Aus von Jambor endet auch ein Kapitel, das in Eisenstadt viele schöne Seiten hatte. Der gebürtige Tiroler kam 2020 als rot-weiß-rotes Trainer-Talent zu den Drachen – und blieb sechs Jahre eine prägende Figur an vorderster Front. Unter ihm ging es Schritt für Schritt nach oben: von der 2. Liga bis zum Vizemeistertitel im vergangenen Jahr. „Über seine Qualitäten brauchen wir gar nicht diskutieren. Ohne ihn wäre dieser Höhenflug in so kurzer Zeit niemals möglich gewesen“, findet der Boss nur positive Worte für seinen Ex-Coach. Zwischen den beiden entwickelte sich über die Jahre eine Freundschaft, umso schwerer fiel die Entscheidung. Am Einsatz lag es jedenfalls nicht. „Er war immer voller Leidenschaft dabei. Allein im letzten Spiel hat er sich phasenweise mehr bewegt als mancher Spieler“, schmunzelt er. Ein Moment, der wohl in vielen Köpfen hängen geblieben ist, war der Coup in Gmunden: Comeback nach 20 Punkten Rückstand – und damit erstmals der Finaleinzug. „Das bleibt mir immer in Erinnerung. Ein großer Moment für den ganzen Klub. So etwas verbindet“, weiß Knor.
Doch kein Abschied?
Ganz abgeschlossen muss das Kapitel Jambor in Eisenstadt aber nicht sein. Wenn es nach dem Dragonz-Boss geht, soll es eine Auszeit sein – keine endgültige Trennung. „Das hängt natürlich von Felix ab. Mein Wunsch wäre, dass wir nach der Saison noch einmal über ein mögliches Comeback als sportlicher Leiter reden.“
Unterm Strich bleibt eines bestehen: Felix Jambor hat in Eisenstadt seine Spuren hinterlassen – und Erfolge gefeiert, die für die Ewigkeit bleiben...
