Ende nach sechs Jahren: Jambor verlässt Dragonz!

Mit dem Aus von Jambor endet auch ein Kapitel, das in Eisenstadt viele schöne Seiten hatte. Der gebürtige Tiroler kam 2020 als rot-weiß-rotes Trainer-Talent zu den Drachen – und blieb sechs Jahre eine prägende Figur an vorderster Front. Unter ihm ging es Schritt für Schritt nach oben: von der 2. Liga bis zum Vizemeistertitel im vergangenen Jahr. „Über seine Qualitäten brauchen wir gar nicht diskutieren. Ohne ihn wäre dieser Höhenflug in so kurzer Zeit niemals möglich gewesen“, findet der Boss nur positive Worte für seinen Ex-Coach. Zwischen den beiden entwickelte sich über die Jahre eine Freundschaft, umso schwerer fiel die Entscheidung. Am Einsatz lag es jedenfalls nicht. „Er war immer voller Leidenschaft dabei. Allein im letzten Spiel hat er sich phasenweise mehr bewegt als mancher Spieler“, schmunzelt er. Ein Moment, der wohl in vielen Köpfen hängen geblieben ist, war der Coup in Gmunden: Comeback nach 20 Punkten Rückstand – und damit erstmals der Finaleinzug. „Das bleibt mir immer in Erinnerung. Ein großer Moment für den ganzen Klub. So etwas verbindet“, weiß Knor.