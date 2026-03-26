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Opfer lag vor Bank

Frau attackierte Mann in Feldkirch mit Messer

Vorarlberg
26.03.2026 22:42
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Mann wurde am Donnerstag bei einer Messerattacke in Feldkirch (Vorarlberg) verletzt. Die Täterin flüchtete vom Tatort, konnte aber bald darauf dingfest gemacht werden. 

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Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Nähe einer Bankfiliale in Feldkirch ein verletzter Mann liegen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stießen sie tatsächlich auf einen Mann, der zuvor mit einem Messer attackiert worden war. Die mutmaßliche Täterin hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon die Flucht ergriffen, wie Zeugen berichteten. Das Opfer wurde mit Verletzungen am Unterarm ins Krankenhaus gebracht. 

Kurze Zeit später konnte die Exekutive im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung die Täterin ausfindig machen. Die Frau zeigte sich aber uneinsichtig und musste mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt werden.  Auch sie wurde – nach der Festnahme – anschließend ins Spital gebracht.

Was der Grund für den Disput war, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch der genaue Tathergang konnte noch nicht rekonstruiert werden. 

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