Frau attackierte Mann in Feldkirch mit Messer

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Nähe einer Bankfiliale in Feldkirch ein verletzter Mann liegen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stießen sie tatsächlich auf einen Mann, der zuvor mit einem Messer attackiert worden war. Die mutmaßliche Täterin hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon die Flucht ergriffen, wie Zeugen berichteten. Das Opfer wurde mit Verletzungen am Unterarm ins Krankenhaus gebracht.