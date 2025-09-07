Salzburger Festspiele im Kampf um Tennis-Krone

„Endlich hat es geklappt“

Für den STC war es der dritte Titel der Klubhistorie. Zum ersten Mal seit 1981 – also nach 44 Jahren – triumphierten die Mozartstädter wieder auf der eigenen Anlage. Zudem ist es der größte Erfolg seit dem neuen Weg, den man vor rund drei Jahren eingeschlagen hat. „Wir wollen junge Spieler in die Bundesliga und noch weiter bringen“, erklärt Snobe. „Wir sind immer noch am Anfang!“