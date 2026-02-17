50 Fördermillionen fließen zu Kärntner Betrieben

“Müssen bei KI stärker werden“

Die Künstliche Intelligenz steht im Brennpunkt. „Dabei müssen wir stärker werden“, so Schuschnig. Die Kreislaufwirtschaft und Wiederverwertung von Stoffen werden gefördert. „Wir brauchen in der Wirtschaft niedrige Energiekosten, um wettbewerbsfähig zu sein. Bei Parkplätzen auf versiegelten Flächen kann man Profit machen. Auch betriebliche Investitionen bei der Tourismusreform kriegen eine finanzielle Hilfe. Und der Export ist ein wichtiges Thema. Wir brauchen mehr Unternehmen, müssen neue Märkte erschließen. Wir haben einen breiten Blumenstrauß an Fördermaßnahmen“, sagt Schuschnig.