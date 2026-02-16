Wiener Fasching | Kein Aschermittwoch

Kein Aschermittwoch. Und was kommt nach dem Faschingdienstag? Der Aschermittwoch! Mit dem politischen Aschermittwoch setzt sich heute in der „Krone“ Claus Pándi kommentierend auseinander. Denn morgen werden Kanzler Stocker in Klagenfurt, Kanzleranwärter Kickl in Ried im oberösterreichischen Innviertel und der steirische SPÖ-Chef Lercher im Murtal Reden halten. Pándi würde sich wünschen, die Herren ließen es lieber sein, sei doch „die Aschermittwochsrede ein aus dem Ausland eingeschlepptes Ärgernis wie Ragweed oder Halloween“, wie er schreibt. Er verweist darauf, dass die Idee der Tradition wäre, über die politische Lage mit Humor oder satirisch zugespitzt herzuziehen. Und das sei „eine Aufgabe für echte Könner“. Weil unser Kommentator diese nicht sieht schlägt er vor: „Es wäre wohl klüger, bliebe es bei der alten Arbeitsteilung: Komiker machen komische Sachen und Politiker machen Politik – und nicht andersrum.“ Tja, dafür ist es für heuer wohl schon zu spät. Aber für nächstes Jahr wäre das wirklich eine Überlegung.