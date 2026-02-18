Starte dein Projekt von 27. Februar – 1. März

Die Energiesparmesse verknüpft von 27. Februar bis 1. März 2026 die Themen Heizung, Energietechnik, Bad, Sanitär- und Installationstechnik sowie Bauen, Sanieren und Wohnen zur wichtigsten unabhängige Plattform für alle Häuslbauer und Sanierer. Neu ist die Erweiterung des Ausstellungsangebots rund um Bad, Bau und Energie mit den „E-Car-Days“, die heuer Premiere feiern.