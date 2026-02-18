Starte dein Projekt von 27. Februar – 1. März

Vorteilswelt
18.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Messe Wels)

Die Energiesparmesse verknüpft von 27. Februar bis 1. März 2026 die Themen Heizung, Energietechnik, Bad, Sanitär- und Installationstechnik sowie Bauen, Sanieren und Wohnen zur wichtigsten unabhängige Plattform für alle Häuslbauer und Sanierer. Neu ist die Erweiterung des Ausstellungsangebots rund um Bad, Bau und Energie mit den „E-Car-Days“, die heuer Premiere feiern.

Auf der Energiesparmesse fällt der Startschuss für dein Neubau- oder Sanierungsprojekt. Hier findest du alle Produkte, Kontakte sowie Informations- und Beratungsangebote unter einem Dach. Holen Sie sich einen Überblick über Energiespar-Maßnahmen, klimafreundliches Heizen, Eigenstromerzeugung, Energiemanagement, Energiefragen beim Wohnen, Bauen & Sanieren sowie aktuelle Förderungen u.v.m.

(Bild: messe-wels-roland-pelzl)

Warum ihr die Messe auf keinen Fall versäumen dürft?
Namhafte Marken, viele neue Firmen, die noch nie in Wels ausgestellt haben, dazu spannende Vorträge und unabhängige Energie- und Förderberatung – nur einige wenige Gründe, warum dein Projekt mit dem Messebesuch starten sollte. Profitiere von der größten Auswahl unter einem Dach!

Rahmenprogramm für das Plus an Information

  • Eröffnung der Messehalle 22 und der Energiesparmesse auf der Messebühne in Halle 22 mit hochkarätigen Gästen am 27. Februar um 10 Uhr
  • Bau Arena – Unabhängige Tipps von Experten in interaktiven neuen Formaten
  • Neu: Kompetenzzentrum Wärmepumpe (Halle 20)
  • Neu: „Sonderschau der Fertighäuser – innovative Wohnträume entdecken“ in Kooperation mit dem Österr. Fertighausverband und dem Musterhauspark
  • Aufgekocht wird an allen Tagen in der „Cookingstation powered by P.MAX“

Pflichttermin für Bauherren und Profis
Mit rund 400 Ausstellern und einem umfangreichen Rahmenprogramm ist die Energiesparmesse Österreichs wichtigste Fachmesse – und das seit inzwischen 40 Jahren. Wer 2026 bauen oder sanieren möchte, findet hier alle Produkte und Beratung – direkt von den Unternehmen, aber auch von unabhängigen Beratungseinrichtungen wie etwa dem OÖ Energiesparverband, der OÖ Bauakademie, WKO Landesinnung Bau, dem BIC, klima:aktiv sowie vielen weiteren wichtigen Fachverbänden.

(Bild: messe-wels-roland-pelzl)

Premiere: E-Car-Days
Wer bereits eine Photovoltaik-Anlage und Smart-Home-Systeme nutzt oder für das neue Eigenheim plant, findet bei den E-Car Days die logische Fortsetzung eines nachhaltigen und vernetzten Energiesystems – vom eigenen Dach bis zur Straße. Die Energiesparmesse zeigt praxisnah, wie Elektromobilität optimal mit erneuerbaren Energien und intelligenter Gebäudetechnik vernetzt werden kann. Zusätzlich bietet der OÖ Energiesparverband unabhängige und produktneutrale Informationen rund um Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für alle, die sich mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen.

(Bild: messe-wels-roland-pelzl)

Kompetenzzentrum Wärmepumpe 
Inmitten der Wärmepumpen-Branche in Messehalle 20 erwartet die Besucher:innen eine hochwertige Gemeinschaftsausstellung namhafter Hersteller. Persönliche Beratung durch Hersteller und Expert:innen, Förderinfos & Praxistipps für Neubau und Sanierung, spannende und praxisnahe Vorträge – so einen Marktüberblick an einem Ort gibt es nur auf der Energiesparmesse 2026 in der Messe Wels. 

Neu ist das Kompetenzzentrum Wärmepumpe – eine Gemeinschaftsausstellung mit Vortragsprogramm in ...
Neu ist das Kompetenzzentrum Wärmepumpe – eine Gemeinschaftsausstellung mit Vortragsprogramm in der Messehalle 20(Bild: Messe Wels-Roland Pelz)

Comeback: BauArena 
Die BauArena in der neuen Messehalle 22 bietet Besuchern der Energiesparmesse heuer ein umfassendes, kostenloses Baucoaching. Erfahrene Baumeister, Bautechniker und Architekten stehen vor Ort bereit, um konkrete Fragen zu beantworten - praxisnah, verständlich und individuell auf jedes Bauvorhaben abgestimmt. Tipp: Wer Entwurfs- oder Baupläne sowie relevante Unterlagen mitbringt, erhält noch zielgerichtetere Beratung. Mit dem einzigartigen Mix aus kostenlosem Coaching, Fachwissen, Expertennetzwerk und topaktuellen Vorträgen bietet die BauArena in der neuen Messehalle 22 den optimalen Startpunkt für jedes Bauvorhaben. Kompaktes Expertenwissen an einem Ort vereint – das gibt es nur hier!

Energiesparmesse 2026 mit E-Car-Days

27. Februar – 1. März
täglich von 9-17 Uhr
Messe Wels 
Tickets & weitere Informationen finden Sie unter energiesparmesse.at

Specials
18.02.2026 00:01
