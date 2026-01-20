Sonnenschein Kayla Krystin brennt für den ESC

Der ESC in Wien würde der Musikkarriere natürlich den nächsten Schub geben: „Es war immer schon ein Traum von mir, beim Song Contest zu singen. So richtig intensiv verfolge ich den Bewerb, seit damals Conchita Wurst gewonnen hat. Es fasziniert mich, wie viele Menschen man dort erreichen kann, sich bei denen mit dem eigenen Song vorstellen kann. Und es wäre natürlich eine Riesenehre, Österreich zu vertreten, noch dazu, wenn Wien den Bewerb heuer ausrichtet.“