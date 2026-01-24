Vorteilswelt
ESC-Kandidatin

Julia Steen: „Die Bühne ist meine zweite Heimat“

Unterhaltung
24.01.2026 06:00
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die „Krone“ stellt in einer neuen Song-Contest-Serie die zwölf heimischen Kandidaten vor, die am 20. Februar beim TV-Vorentscheid im ORF antreten werden. Die junge Kärntnerin Julia Steen will mit einem deutschen Lied die Fans begeistern.

0 Kommentare

Schon von Klein auf zog es Julia Steen auf die Bühne – seit sie mit elf auf der Hochzeit der Cousine sang und einige Monate später den ersten Talentwettbewerb gewann: „Die Bühne ist meine zweite Heimat.“ Ihren Musikstil beschreibt sie als Deutschpop mit einer Prise Country, und so wird auch der Song „Julia“, mit dem sie beim Vorentscheid am 20. Februar antreten wird, auf deutsch gesungen. Denn verbiegen, dass will sich die Kärntnerin auf keinen Fall.

Mit dem Song „Julia“ will die Kärntnerin zum Song Contest nach Wien.
Mit dem Song „Julia“ will die Kärntnerin zum Song Contest nach Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Im Gegensatz zu vielen anderen Musikern spricht Steen nur positiv von ihren Erfahrungen, die sie bei diversen Castingshows wie „Starmania“ gemacht hat: „Wenn man mit der richtigen Einstellung da hingeht, kann man auch das Beste für sich mitnehmen. Ich habe ein paar der mir heute wichtigsten Menschen bei ,Starmania’ kennengelernt – Leute, die die gleiche Leidenschaft haben und den gleichen Antrieb.“ Musik bereichere sie wie sonst nichts: „Jeder Teil meines Lebens ist mit Musik verbunden. Ohne Musik ist das Leben für mich nicht vorstellbar.“

Julia Steen beim Interview mit der „Krone“.
Julia Steen beim Interview mit der „Krone“.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Nach Auftritten etwa bei der Starnacht und erfolgreichen Veröffentlichungen wie „Taximann“ ist Steen bereit für ein neues Abenteuer. Zumal sie schon reinschnuppern konnte in die Song-Contest-Welt: „Ich war 2023 Teil des Management-Teams für unsere Kandidatinnen Teya & Salena und war live in Liverpool mit dabei. Da konnte ich viele Facetten des ESC kennenlernen. Der Song Contest ist faszinierend, das ist eine eigene Welt und wenn man einmal in diese Welt eintaucht, kommt man nicht mehr raus. Ob man will, oder nicht“, lacht die Sängerin mit der markanten Stimme im Interview mit der „Krone“.

Kurz und bündig

Name: Julia Steen

Mein Song für den ESC: „Julia“

Herkunft: Kärnten

Musikalisches Idol: Sarah Connor

Liebster heimischer Song-Contest-Teilnehmer: JJ

Liebster ESC-Song: „Rise Like A Phoenix“ von Conchita Wurst und „Wasted Love“ von JJ

Diesen Platz hole ich beim Song Contest für Österreich: Top 5

Außerdem sei Österreichs aktueller Sieger JJ „eine der engsten Bezugspersonen für mich. Dass er letztes Jahr gewonnen hat, erfüllt mich mit Stolz.“

Und so verwundert es nicht, dass sich die 23-Jährige auch beim Schreiben des Songs „Julia“ Unterstützung von mehreren ESC-Erfahrenen geholt hat: „Ich schreibe meine Lieder total gern im Team, ich komme dann immer mit einer riesen Liste an Themen. Dieses Mal waren wir vier Leute, darunter zum Beispiel Benjamin Schmidt, der u. a. letztes Jahr den Beitrag aus Malta produziert hat.“ Ob der Song erfolgreich sein wird, entscheidet sich am 20. Februar.

