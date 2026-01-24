Julia Steen: „Die Bühne ist meine zweite Heimat“

Nach Auftritten etwa bei der Starnacht und erfolgreichen Veröffentlichungen wie „Taximann“ ist Steen bereit für ein neues Abenteuer. Zumal sie schon reinschnuppern konnte in die Song-Contest-Welt: „Ich war 2023 Teil des Management-Teams für unsere Kandidatinnen Teya & Salena und war live in Liverpool mit dabei. Da konnte ich viele Facetten des ESC kennenlernen. Der Song Contest ist faszinierend, das ist eine eigene Welt und wenn man einmal in diese Welt eintaucht, kommt man nicht mehr raus. Ob man will, oder nicht“, lacht die Sängerin mit der markanten Stimme im Interview mit der „Krone“.