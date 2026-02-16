Andermann im Short Track über 500 Meter out

„Kann man sich nicht beschweren“

„Es ist sich leider nicht ausgegangen. Ich habe mich ab der 2. Runde nicht so gut gefühlt, weil sich die linke Schiene schlecht angefühlt hat, vielleicht habe ich mich selbst erwischt, es ist auch wurscht. Es kann nicht immer für einen laufen“, fasste Andermann zusammen. Natürlich habe er die Belastung durch den intensiven Samstagbewerb „noch ein bisschen“ gespürt. „Ich hatte aber doch einen Tag dazwischen, bei den anderen Wettkämpfen haben wir normalerweise keinen Pausetag, da kann man sich daher auch nicht beschweren.“