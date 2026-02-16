Feuerteufel am Werk: Müllcontainer abgefackelt

Skidata plant Abbau von Mitarbeitern in Grödig
Was der Betrieb vorhat
Feuerteufel wütete in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet von Feldkirchen. Drei Müllcontainer brannten lichterloh. Das Feuer ging auf die Hausfassade von danebenstehenden Häusern über.
Am Sonntagabend waren bisher Unbekannte im Stadtgebiet in Feldkirchen unterwegs. Zwischen 22.45 und 23 Uhr spielten sie mit Feuer und setzten dabei drei Müllcontainer in Brand. Von den Containern blieb beim Eintreffen der Einsatzkräfte nichts mehr übrig.
Feuer griff auf die Fassade über
Die Flammen griffen auf die Fassade und die Glasfenster von zwei Häusern über. Die Feuerwehr Feldkrichen hatte mit 15 Personen alle Hände voll zu tun, die Brände zu löschen. Die Täter sind derzeit noch unbekannt – die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.