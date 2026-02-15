Himmelhoch jauchzend | Zu Tode betrübt

Zu Tode betrübt. Sie ist eine außergewöhnliche Sportlerin: Julia Scheib, 27, die erst im vergangenen Winter einem größeren Kreis an Skifans bekannt wurde und heuer den großen Durchbruch feierte, schien für eine Medaille im Riesentorlauf bei ihren ersten Olympischen Spielen am Sonntag programmiert. So wie sie die Riesentorläufe in dieser Saison dominiert hat, schien sogar Gold in Reichweite. Scheib in der Form ihres Lebens, da wunderte man sich auch nicht über ihre Ansage im „Krone“-Interview vor dem großen Rennen: „Wenn ich ohne Medaille hier nach Hause fahre, ist das eine Riesen-Enttäuschung.“ Und dann passierte genau das: Fünfter Platz. Zu Tode betrübt? „Extrem bitter“, sagte sie danach, sie müsse da „erst einmal drüberkommen“. Schließlich wisse sie ja nicht, wie lange sie „noch auf diesem Level performen kann“. Aber man wird sich um die aus dem weststeirischen Flachland an die internationale Alpinski-Spitze katapultierte Sportlerin keine Sorgen machen müssen: Sie hat, wenn man ihre öffentlichen Auftritte erlebt, noch weit mehr drauf als bloß sensationell gut Ski zu fahren.