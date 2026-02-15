Derby victory! Austria knocks Rapid out of the top six

While Austria has made a successful start to the new year with a 2-0 win in Salzburg, Rapid has been struggling with a winless streak (seven defeats, four draws) since the beginning of November. Under the new coach, the team has been knocked out of the cup in Ried and drew 1-1 at home against Hartberg. "What we're missing is a sense of achievement. If we can get all three points in the derby, that could make a big difference," said sporting director Markus Katzer.