Bundesliga LIVE
Derby victory! Austria knocks Rapid out of the top six
Round 19 in the Bundesliga: The Vienna derby between Austria and Rapid is underway, and we are reporting live (see ticker below). The score is currently 1-0.
Here is the LIVE TICKER:
Everything is set at the Verteilerkreis: The 348th Vienna derby is sold out with 15,600 spectators, the away fans are back, and both clubs have nothing to give away in the battle for the championship group. "Everyone can feel it, it's an exciting week. It will be a tough game, a real battle. We have to have solutions for that," Hoff Thorup said on Friday.
The Dane can count on left-back Jannes Horn, who is fit again. In contrast to Andreas Weimann, there are still question marks behind new signing Yusuf Demir, who lacks playing practice. "He's fighting for a place in the squad on Sunday."
While Austria has made a successful start to the new year with a 2-0 win in Salzburg, Rapid has been struggling with a winless streak (seven defeats, four draws) since the beginning of November. Under the new coach, the team has been knocked out of the cup in Ried and drew 1-1 at home against Hartberg. "What we're missing is a sense of achievement. If we can get all three points in the derby, that could make a big difference," said sporting director Markus Katzer.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
