Left behind on the mountain

Drama on the Glockner: How Kerstin G. lost her life

14.02.2026 18:00
Kerstin G. (33) was a passionate mountaineer until she froze to death on the Großglockner. Her ...
Kerstin G. (33) was a passionate mountaineer until she froze to death on the Großglockner. Her rope partner and friend now has to stand trial.(Bild: Krone KREATIV/foto-webcam.eu/Adlersruhe, Facebook)
Von Antonio Lovric

Kerstin G. (33) wanted to fulfill her dream of conquering the summit of Austria's highest mountain with her partner Thomas P. But in her hour of greatest need, he left her alone – only he returned home. Next week, the 37-year-old will stand trial for "grossly negligent homicide" – Kerstin's family stands by him.

Frozen to death on the Großglockner, Austria's landmark and highest mountain. 50 meters from the summit. Left alone between rugged rocks and eternal ice in stormy winds and arctic temperatures. This is how Kerstin G., a young, athletic woman from Salzburg, lost her life. Her partner Thomas P. left her behind at 2 a.m. on the Stüdlgrat to – as he says – get help. Help never came.

Yet rescue had been there hours earlier, when the young woman from Salzburg was still breathing. But at that point, the couple had simply continued on – until they could go no further.

