Cortina: Wintersport traf Golfspektakel in Tirol

Für drei Tage wird bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo das „Austria House“ zum „Austria Tirol House“. Dort wurden zum Auftakt Freitagabend österreichische Medaillengewinner gefeiert und ein Sommer-Event vorgestellt, das bis zu 550 Millionen TV-Zuschauer weltweit erreichen kann.
Es war ein Tirolerabend der besonderen Art. Am Freitag zelebrierte die Tirol Werbung gemeinsam mit acht Tiroler Tourismusregionen im Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo alpine Lebensfreude. Der Abend bildete den Auftakt für drei exklusive Tirol-Tage in Cortina, an denen sich das „Austria House“ in das „Austria Tirol House“ verwandelt und an denen sich das Bundesland als innovatives „Herz der Alpen“ präsentiert.
Rodelteam bejubelt, Golfabschlag gelungen
Dabei stand natürlich der Sport im Mittelpunkt: Bejubelt wurde Freitagabend das so erfolgreiche österreichische Rodelteam. Mitten im olympischen Geschehen gaben die Gastgeber aber auch Einblicke in bevorstehende Sport-Highlights wie die Rodel-WM in Innsbruck-Igls 2027 oder weitere Events der Regionen über das heurige Jahr hinweg.
Ein kommendes Großereignis stach hervor: das Austrian Alpine Open 2026. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 in Salzburg wird das Turnier heuer in Tirol ausgetragen und findet vom 28. bis 31. Mai auf dem Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith statt. Mit einem Preisgeld von 2,75 Millionen Dollar zählt das Event zu den bedeutendsten europäischen Stationen der DP World Tour.
„Ein Event dieser Strahlkraft unterstreicht eindrucksvoll, dass Kitzbühel auch im Sommer eine Bühne für internationalen Spitzensport ist“, betont Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.
Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, ergänzt: „Ein Turnier dieser Größenordnung ist für die Marke Tirol ein enormer Hebel in der internationalen Wahrnehmung. Mit einer TV-Reichweite von rund 550 Millionen potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauern in über 160 Ländern bringen wir Tirol in Wohnzimmer auf der ganzen Welt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.