Im Austria Tirol House

Cortina: Wintersport traf Golfspektakel in Tirol

Tirol
14.02.2026 19:00
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Für drei Tage wird bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo das „Austria House“ zum „Austria Tirol House“. Dort wurden zum Auftakt Freitagabend österreichische Medaillengewinner gefeiert und ein Sommer-Event vorgestellt, das bis zu 550 Millionen TV-Zuschauer weltweit erreichen kann. 

0 Kommentare

Es war ein Tirolerabend der besonderen Art. Am Freitag zelebrierte die Tirol Werbung gemeinsam mit acht Tiroler Tourismusregionen im Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo alpine Lebensfreude. Der Abend bildete den Auftakt für drei exklusive Tirol-Tage in Cortina, an denen sich das „Austria House“ in das „Austria Tirol House“ verwandelt und an denen sich das Bundesland als innovatives „Herz der Alpen“ präsentiert.

US-Star-Rapper Flavor Flav brachte mit einem Spontanauftritt das Austria Tirol House zum Beben.
US-Star-Rapper Flavor Flav brachte mit einem Spontanauftritt das Austria Tirol House zum Beben.(Bild: Jan Hetfleisch)

Rodelteam bejubelt, Golfabschlag gelungen
Dabei stand natürlich der Sport im Mittelpunkt: Bejubelt wurde Freitagabend das so erfolgreiche österreichische Rodelteam. Mitten im olympischen Geschehen gaben die Gastgeber aber auch Einblicke in bevorstehende Sport-Highlights wie die Rodel-WM in Innsbruck-Igls 2027 oder weitere Events der Regionen über das heurige Jahr hinweg.

Ein kommendes Großereignis stach hervor: das Austrian Alpine Open 2026. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 in Salzburg wird das Turnier heuer in Tirol ausgetragen und findet vom 28. bis 31. Mai auf dem Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith statt. Mit einem Preisgeld von 2,75 Millionen Dollar zählt das Event zu den bedeutendsten europäischen Stationen der DP World Tour.

„Ein Event dieser Strahlkraft unterstreicht eindrucksvoll, dass Kitzbühel auch im Sommer eine Bühne für internationalen Spitzensport ist“, betont Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, ergänzt: „Ein Turnier dieser Größenordnung ist für die Marke Tirol ein enormer Hebel in der internationalen Wahrnehmung. Mit einer TV-Reichweite von rund 550 Millionen potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauern in über 160 Ländern bringen wir Tirol in Wohnzimmer auf der ganzen Welt.“

Tirol
14.02.2026 19:00
Tirol

