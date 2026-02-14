Cortina: Wintersport traf Golfspektakel in Tirol

Es war ein Tirolerabend der besonderen Art. Am Freitag zelebrierte die Tirol Werbung gemeinsam mit acht Tiroler Tourismusregionen im Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo alpine Lebensfreude. Der Abend bildete den Auftakt für drei exklusive Tirol-Tage in Cortina, an denen sich das „Austria House“ in das „Austria Tirol House“ verwandelt und an denen sich das Bundesland als innovatives „Herz der Alpen“ präsentiert.