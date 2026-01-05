Wie Tirol bei Olympia die Welt überzeugen möchte

„Kreative Lösung“ für Flughafen Innsbruck

Auch die Wiederanbindung des Innsbrucker Flughafens an globale Ziele stehe ganz oben auf der Erledigungsliste für 2026. „Seit dem Rückzug der Lufthansa aus Innsbruck ist diese globale Anbindung über weite Strecken abgeschnitten“, bedauert Gerber. Im Fokus sind internationale Gäste, die nach den Pandemie-Jahren wieder an Bedeutung gewinnen. Angesichts stagnierender Märkte in Europa sei eine überlegte Internationalisierung im Tiroler Tourismus notwendig und eine verlässliche Erreichbarkeit alternativlos, betonte der Tourismus-Landesrat. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an kreativen Lösungen wie einer virtuellen Airline.