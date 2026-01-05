Vorteilswelt
Auftritt in Cortina

Wie Tirol bei Olympia die Welt überzeugen möchte

Tirol
05.01.2026 16:00
Die Vorbereitungen für die Olympischen Spielen laufen in Cortina auf Hochtouren. Auch das ...
Die Vorbereitungen für die Olympischen Spielen laufen in Cortina auf Hochtouren. Auch das Urlaubsland Tirol wird sich dort auf internationaler Bühne präsentieren.(Bild: GEPA)

Internationale Gäste gewinnen für den Tiroler Tourismus wieder an Bedeutung. Und die möchte man mit einem Auftritt bei den Olympischen Spielen in Italien umwerben. Im eigenen Land ringt die Branche um mehr Akzeptanz. Deshalb sollen bald wieder Einheimischentarife möglich sein. 

Die Wintersaison ist gut angelaufen. Die Tirolerinnen und Tiroler haben das nicht nur in den Skigebieten gemerkt, sondern auch auf den Straßen, wo es in den Weihnachtsferien immer wieder zu langen Staus kommt.

Die für Tirol so wichtige Tourismus-Branche hat auch Schattenseiten. Das wurde beim traditionellen Neujahrstreffen der Touristiker am Sonntag nach dem Bergiselspringen in Innsbruck nicht verschwiegen. Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) sprach die Bedeutung der Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung an. Deshalb sei die rechtliche Absicherung der abgeschafften Einheimischentarife als Wertschätzung eine Notwendigkeit und zentrales Ziel der Landesregierung. Einmal mehr fordert Gerber eine „rasche europäische Lösung“.

Im Urichhaus am Bergisel präsentierten am Sonntag LR Mario Gerber und TW-Geschäftsführerin Karin ...
Im Urichhaus am Bergisel präsentierten am Sonntag LR Mario Gerber und TW-Geschäftsführerin Karin Seiler den Touristikern die Projekte dieses Jahres.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Kreative Lösung“ für Flughafen Innsbruck
Auch die Wiederanbindung des Innsbrucker Flughafens an globale Ziele stehe ganz oben auf der Erledigungsliste für 2026. „Seit dem Rückzug der Lufthansa aus Innsbruck ist diese globale Anbindung über weite Strecken abgeschnitten“, bedauert Gerber. Im Fokus sind internationale Gäste, die nach den Pandemie-Jahren wieder an Bedeutung gewinnen. Angesichts stagnierender Märkte in Europa sei eine überlegte Internationalisierung im Tiroler Tourismus notwendig und eine verlässliche Erreichbarkeit alternativlos, betonte der Tourismus-Landesrat. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an kreativen Lösungen wie einer virtuellen Airline. 

Tirol präsentiert sich bei den Olympischen Spielen
Den ersten großen Auftritt auf internationaler Bühne hat die Tirol Werbung heuer bei den Olympischen Spielen in Italien. „Von 13. bis 15. Februar präsentieren wir in Cortina Spitzenleistungen der Tourismusregionen, Kulinarik, Kultur und Wirtschaft“, erklärt TW-GF Karin Seiler.

Das Austria House des Österreichischen Olympischen Comité wird zum Austria Tirol House. Seiler: „Wir nutzen die größte Wintersportbühne der Welt, um die Marke Tirol sowie unsere Produkte und Leistungen in die Auslage zu stellen und die Lust auf Tirol zu steigern.“

Tirol

