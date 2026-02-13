Alko-Lenker rast Polizei davon und baut Unfall

Donnerstagabend lieferte sich ein 22-jähriger Autofahrer im obersteirischen Niklasdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, weil er sich einer Anhaltung entziehen wollte. Dabei fuhr der 22-Jährige einem anderen Pkw auf. Wie sich herausstellen sollte, war der junge Lenker schwer alkoholisiert.