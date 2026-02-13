Alko-Lenker rast Polizei davon und baut Unfall

Donnerstagabend lieferte sich ein 22-jähriger Autofahrer im obersteirischen Niklasdorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, weil er sich einer Anhaltung entziehen wollte. Dabei fuhr der 22-Jährige einem anderen Pkw auf. Wie sich herausstellen sollte, war der junge Lenker schwer alkoholisiert.
Von seinem Führerschein muss sich ein 22-jähriger Steirer wohl für eine Zeit lang verabschieden: Am Donnerstagabend ignorierte der Autolenker eine polizeiliche Verkehrsanhaltung auf der B116 in Niklasdorf und wollte der Exekutive davonrasen.
Die Polizei verlor den Pkw zunächst tatsächlich aus den Augen. Kurze Zeit später stießen die nachkommenden Beamten allerdings auf einen Verkehrsunfall – für den der 22-Jährige verantwortlich war. Er war im Zuge seiner Flucht ungebremst auf das Auto eines 47-jährigen Murtalers aufgefahren.
Dessen Auto wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Beide Lenker konnten ihre Autos unverletzt selbst verlassen. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest ergab beim 22-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung, der Test beim 47-Jährigen verlief negativ. Dem 22-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.
