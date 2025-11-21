UVP-Pflicht bremst Bau des neuen Krankenhauses

„Derzeit führt die überzogene Bürokratie jedoch dazu, dass der Neubau stillsteht, bevor er überhaupt beginnen kann“, kritisiert die ÖVP Wiener Neustadt. Grund dafür: „Die von der ehemaligen Ministerin Leonore Gewessler verordnete UVP-Pflicht für den Neubau des Landesklinikums, die zusätzlich zu Naturschutzauflagen eine massive Verzögerung des Projekts samt Mehrkosten verursacht“, kritisiert ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.