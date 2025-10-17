Steirische Museumstüren immer öfter geschlossen

Rund 20 Dienstnehmer verlieren ihren Job

Damit verbunden ist ein Personalabbau: 15 Vollzeitstellen werden gestrichen, rund 20 Dienstnehmer verlieren ihren Job. „Das ist ein Schritt, der uns als Museum, dessen Exzellenz auf dem Know-How, der Erfahrung und der Leidenschaft der Mitarbeiter beruht, besonders schwergefallen“, so Mele. Weiters muss der freie Eintritt für Besucher unter 19 gestrichen werden – sie werden je nach Standort zwischen 2,5 und 3,5 Euro für ihr Ticket zahlen müssen. Auch das Budget für Sammlungsankäufe und Marketing wird gekürzt und die Museumsakademie eingestellt.