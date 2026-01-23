Schäferhund beißt Chihuahua tot, Halterin verletzt

Über Zaun gesprungen

Auch in Reichenau im Bezirk Neunkirchen ermittelt die Exekutive nach einer Hundeattacke. Dort sollen zwei Mischlingshunde, die ebenfalls in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen sein sollen, über den Zaun ihres Grundstücks gesprungen und zwei kleine Hündinnen teils lebensbedrohlich verletzt haben. Die Halterin, die ihre Vierbeiner noch schützen wollte, kam ebenfalls zu Sturz und verletzte sich.