Drama bei Spaziergang

Schäferhund beißt Chihuahua tot, Halterin verletzt

Niederösterreich
23.01.2026 17:25
Kurz nach der Attacke musste der Chihuahua (Symbolbild) in einer Tierklinik erlöst werden.
Kurz nach der Attacke musste der Chihuahua (Symbolbild) in einer Tierklinik erlöst werden.(Bild: Alona Gryadovaya)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein losgerissener Schäferhund attackierte einen hilflosen Chihuahua, der wenig später seinen Verletzungen erlag. Auch die Tierhalterin (68) wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

Wie erst jetzt bekannt wurde, musste in Bruck an der Leitha eine Hundehalterin bereits am vergangenen Samstag mitansehen, wie sich ein Schäferhund auf ihren geliebten Chihuahua stürzte und zubiss.

Mehr noch: Die 68-jährige Halterin kam dabei zu Sturz und soll sich unter anderem im Gesicht und am Oberkörper schwerer verletzt haben. Der kleine Hund musste wenig später in einer Tierklinik erlöst werden.

Polizei ermittelt
Der 62-jährige Besitzer des Schäferhundes hat Selbstanzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zur Tiertragödie kommen konnte. Es soll nicht der erste Vorfall mit dem Vierbeiner gewesen sein soll.

Über Zaun gesprungen
Auch in Reichenau im Bezirk Neunkirchen ermittelt die Exekutive nach einer Hundeattacke. Dort sollen zwei Mischlingshunde, die ebenfalls in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen sein sollen, über den Zaun ihres Grundstücks gesprungen und zwei kleine Hündinnen teils lebensbedrohlich verletzt haben. Die Halterin, die ihre Vierbeiner noch schützen wollte, kam ebenfalls zu Sturz und verletzte sich. 

Niederösterreich

