Produkt-Neuheit 2026

Im Trend: Recovery Schuhe – rein ins Wohlgefühl!

Bergkrone
10.02.2026 16:51
Freeride-Profi Silvia Moser mit dem neuen Postour-Schuh von Arc‘teryx.
Freeride-Profi Silvia Moser mit dem neuen Postour-Schuh von Arc‘teryx.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Was früher als gemütlicher Hüttenschlapfen belächelt wurde, ist heute ein fixer Bestandteil moderner Sportkultur: Recovery-Schuhe. Wer nach einem langen Skitouren- oder Freeride-Tag aus dem Skischuh steigt, will vor allem eines – Entlastung. Genau hier setzt ein Trend an, der derzeit den Wintersport erobert: Denn Regeneration beginnt nicht erst am nächsten Morgen, sondern sofort nach der Belastung.

0 Kommentare

Enge Skischuhe, stundenlange Anstiege und harte Abfahrten fordern Füße und Beine. Recovery-Schuhe sollen genau das ausgleichen: Sie fördern die Durchblutung, entlasten Druckpunkte und helfen dem Körper, schneller wieder in den Erholungsmodus zu kommen. Warm, bequem und stabil – Eigenschaften, die nach einem Tag im Schnee plötzlich entscheidend werden. „Wer schneller regeneriert, ist am nächsten Tag wieder leistungsfähig und bereit für die nächste Abfahrt“, sagt Freeride-Profi Silvia Moser zur “Bergkrone“.

Dass dieser Trend längst im Spitzensport angekommen ist, zeigte sich bei der Freeride Academy in St. Anton. Dort präsentierte der kanadische Highend-Ausrüster Arc’teryx erstmals seinen neuen Postour Boot – einen Recovery-Schuh, der speziell für die Zeit nach der Tour entwickelt wurde. Der Name ist Programm: Post-Tour statt Performance, Erholung statt Druck.

Der Postour Boot ist als cleveres 2-in-1-System konzipiert. Außen ein vollwertiger, wasserdichter Winterboot mit griffiger Vibram-Sohle für vereiste Parkplätze, Hüttenwege oder das Basecamp. Innen ein herausnehmbarer, isolierter Innenschuh – gemütlich wie ein Hüttenschlapfen, aber stabil genug für den Alltag. 

Im warmen Winterschuh versteckt sich ein bequemer und gemütlicher Hüttenschuh.
Im warmen Winterschuh versteckt sich ein bequemer und gemütlicher Hüttenschuh.(Bild: Arc‘teryx/Julien Petry)

Warum Recovery-Schuhe gerade jetzt boomen? Weil sich der Wintersport verändert hat. Der Skitag endet nicht mehr an der Autotür. Après-Ski, Vanlife, Reisen und lange Abende in der Hütte gehören dazu. Komfort ist kein Luxus mehr, sondern Teil der Leistung. Wer seinem Körper nach der Belastung Gutes tut, kommt schneller zurück – mental wie körperlich.

Der Postour Boot ist ab Herbst 2026 erhältlich.
Der Postour Boot ist ab Herbst 2026 erhältlich.(Bild: Arc‘teryx/Julien Petry)

Der neue Arc’teryx Postour Boot richtet sich somit an Skitourengeher, Freerider und Winterbergsteiger, aber auch an alle, die nach dem Skitag im Tal keine kalten Straßenschuhe mehr wollen, sondern echtes Wohlgefühl.

Erhältlich ist der Postour-Schuh ab Herbst 2026. UVP: 300 Euro. 

