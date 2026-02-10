Im Trend: Recovery Schuhe – rein ins Wohlgefühl!

Was früher als gemütlicher Hüttenschlapfen belächelt wurde, ist heute ein fixer Bestandteil moderner Sportkultur: Recovery-Schuhe. Wer nach einem langen Skitouren- oder Freeride-Tag aus dem Skischuh steigt, will vor allem eines – Entlastung. Genau hier setzt ein Trend an, der derzeit den Wintersport erobert: Denn Regeneration beginnt nicht erst am nächsten Morgen, sondern sofort nach der Belastung.
Enge Skischuhe, stundenlange Anstiege und harte Abfahrten fordern Füße und Beine. Recovery-Schuhe sollen genau das ausgleichen: Sie fördern die Durchblutung, entlasten Druckpunkte und helfen dem Körper, schneller wieder in den Erholungsmodus zu kommen. Warm, bequem und stabil – Eigenschaften, die nach einem Tag im Schnee plötzlich entscheidend werden. „Wer schneller regeneriert, ist am nächsten Tag wieder leistungsfähig und bereit für die nächste Abfahrt“, sagt Freeride-Profi Silvia Moser zur “Bergkrone“.
Dass dieser Trend längst im Spitzensport angekommen ist, zeigte sich bei der Freeride Academy in St. Anton. Dort präsentierte der kanadische Highend-Ausrüster Arc’teryx erstmals seinen neuen Postour Boot – einen Recovery-Schuh, der speziell für die Zeit nach der Tour entwickelt wurde. Der Name ist Programm: Post-Tour statt Performance, Erholung statt Druck.
Der Postour Boot ist als cleveres 2-in-1-System konzipiert. Außen ein vollwertiger, wasserdichter Winterboot mit griffiger Vibram-Sohle für vereiste Parkplätze, Hüttenwege oder das Basecamp. Innen ein herausnehmbarer, isolierter Innenschuh – gemütlich wie ein Hüttenschlapfen, aber stabil genug für den Alltag.
Warum Recovery-Schuhe gerade jetzt boomen? Weil sich der Wintersport verändert hat. Der Skitag endet nicht mehr an der Autotür. Après-Ski, Vanlife, Reisen und lange Abende in der Hütte gehören dazu. Komfort ist kein Luxus mehr, sondern Teil der Leistung. Wer seinem Körper nach der Belastung Gutes tut, kommt schneller zurück – mental wie körperlich.
Der neue Arc’teryx Postour Boot richtet sich somit an Skitourengeher, Freerider und Winterbergsteiger, aber auch an alle, die nach dem Skitag im Tal keine kalten Straßenschuhe mehr wollen, sondern echtes Wohlgefühl.
Erhältlich ist der Postour-Schuh ab Herbst 2026. UVP: 300 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.