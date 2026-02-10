Im Trend: Recovery Schuhe – rein ins Wohlgefühl!

Was früher als gemütlicher Hüttenschlapfen belächelt wurde, ist heute ein fixer Bestandteil moderner Sportkultur: Recovery-Schuhe. Wer nach einem langen Skitouren- oder Freeride-Tag aus dem Skischuh steigt, will vor allem eines – Entlastung. Genau hier setzt ein Trend an, der derzeit den Wintersport erobert: Denn Regeneration beginnt nicht erst am nächsten Morgen, sondern sofort nach der Belastung.