Am Fuße des Hochschwabs durch die Winter-Idylle

Die Aflenzer Bürgeralm überzeugt mit präparierten Wegen, weitläufigen Hängen und einer wohltuenden Naturkulisse
Am Fuße des Hochschwabs entwickelte sich Aflenz ab 1890 zum heilklimatischen Kurort. Mit der Schmalspurbahn von Kapfenberg reisten bereits 1893 die ersten Gäste ins Aflenzer Becken. Heute zählt der Ort rund 1000 Einwohner und bietet mit guter Infrastruktur und öffentlicher Erreichbarkeit einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen.
Neben seiner landschaftlichen Lage ist Aflenz auch kulturell nennenswert: Der als „Hochschwabmaler“ bekannte Paul Kassecker war eng mit der Region verbunden – Infos unter kassecker.at.
Der heutige Wandertipp bringt uns direkt vom Ort auf die sonnenverwöhnte Bürgeralm und weiter zur Windgrube. Schon beim Aufstieg eröffnen sich herrliche Ausblicke. Oben auf der Alm angekommen, erwartet uns ein weitläufiges, offenes Gelände mit zahlreichen Hütten – ruhig, ursprünglich und frei begehbar, da die Lifte außer Betrieb sind.
Fazit: Alm-Idylle pur!
Wir starten in Aflenz (858 m) und gehen zum Spielplatz, wo ein gelber Wegweiser den Einstieg in den Wanderweg markiert. Durch den Park und vorbei am Freibad führt der Weg zum Wirtshaus Pierergut.
Dort folgen wir der Skiroute Bürgeralm. Auf etwa 1200 Metern queren wir die Panoramastraße und wandern auf einem Steig zur Sessellifttrasse. Auf der Forststraße passieren wir markante Felsen und erreichen die Bürgeralm auf 1527 Metern. Wir halten uns leicht links und sehen den präparierten Weg, der rechts am Lift vorbei durch lichte Wälder führt.
Beim Wegweiser geht’s links in Richtung Schönleitenhaus, das wir über freie Hänge erreichen. Nur wenige Meter höher liegt unser Ziel, die Windgrube (1809 m) mit Infotafel und weitem Panorama auf das Hochschwabplateau.
Der Abstieg erfolgt entlang der Lifttrasse und über den bekannten Weg zurück.
