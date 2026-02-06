Am Fuße des Hochschwabs durch die Winter-Idylle

Dort folgen wir der Skiroute Bürgeralm. Auf etwa 1200 Metern queren wir die Panoramastraße und wandern auf einem Steig zur Sessellifttrasse. Auf der Forststraße passieren wir markante Felsen und erreichen die Bürgeralm auf 1527 Metern. Wir halten uns leicht links und sehen den präparierten Weg, der rechts am Lift vorbei durch lichte Wälder führt.