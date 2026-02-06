Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Am Fuße des Hochschwabs durch die Winter-Idylle

News aus Graz
06.02.2026 11:00
Mit einer unglaublich beeindruckenden Naturkulisse wartet diese Tour auf.
Mit einer unglaublich beeindruckenden Naturkulisse wartet diese Tour auf.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Die Aflenzer Bürgeralm überzeugt mit präparierten Wegen, weitläufigen Hängen und einer wohltuenden Naturkulisse

0 Kommentare

Am Fuße des Hochschwabs entwickelte sich Aflenz ab 1890 zum heilklimatischen Kurort. Mit der Schmalspurbahn von Kapfenberg reisten bereits 1893 die ersten Gäste ins Aflenzer Becken. Heute zählt der Ort rund 1000 Einwohner und bietet mit guter Infrastruktur und öffentlicher Erreichbarkeit einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen.

Neben seiner landschaftlichen Lage ist Aflenz auch kulturell nennenswert: Der als „Hochschwabmaler“ bekannte Paul Kassecker war eng mit der Region verbunden – Infos unter kassecker.at.

Ideal für eine kurze (oder auch längere) Rast: das malerische Schönleitenhaus
Ideal für eine kurze (oder auch längere) Rast: das malerische Schönleitenhaus(Bild: Weges)

Der heutige Wandertipp bringt uns direkt vom Ort auf die sonnenverwöhnte Bürgeralm und weiter zur Windgrube. Schon beim Aufstieg eröffnen sich herrliche Ausblicke. Oben auf der Alm angekommen, erwartet uns ein weitläufiges, offenes Gelände mit zahlreichen Hütten – ruhig, ursprünglich und frei begehbar, da die Lifte außer Betrieb sind.

Fazit: Alm-Idylle pur!

Wir starten in Aflenz (858 m) und gehen zum Spielplatz, wo ein gelber Wegweiser den Einstieg in den Wanderweg markiert. Durch den Park und vorbei am Freibad führt der Weg zum Wirtshaus Pierergut.

Bei diesen herrlichen Bedingungen möchte man sofort seine Schneeschuhe anschnallen und ...
Bei diesen herrlichen Bedingungen möchte man sofort seine Schneeschuhe anschnallen und losmarschieren!(Bild: Weges)

Dort folgen wir der Skiroute Bürgeralm. Auf etwa 1200 Metern queren wir die Panoramastraße und wandern auf einem Steig zur Sessellifttrasse. Auf der Forststraße passieren wir markante Felsen und erreichen die Bürgeralm auf 1527 Metern. Wir halten uns leicht links und sehen den präparierten Weg, der rechts am Lift vorbei durch lichte Wälder führt.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 14,9 km/1050 Höhenmeter/Gehzeit ca. 6,5 Stunden.
  • Anforderungen: auf Forstwegen oder Steigen bis zur Bürgeralm (Grödel mitnehmen); präparierte Wege bis zum Schönleitenhaus; lediglich auf der Nordseite des Schönleitenhauses bricht das Gelände steil ab – Vorsicht bei schlechter Sicht.
  • Öffis: Vom Bahnhof Kapfenberg über die Buslinien 170 oder 171 nach Aflenz-Kurort, Bushaltestelle Erzherzog-Johann-Straße.
  • Einkehrmöglichkeit unterwegs: Wirtshaus Pierergut (Do bis So geöffnet), wirtshaus-pierergut.at; Schönleitenhaus (in den Ferien täglich geöffnet), schoenleitenhaus.at.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Beim Wegweiser geht’s links in Richtung Schönleitenhaus, das wir über freie Hänge erreichen. Nur wenige Meter höher liegt unser Ziel, die Windgrube (1809 m) mit Infotafel und weitem Panorama auf das Hochschwabplateau.

Der Abstieg erfolgt entlang der Lifttrasse und über den bekannten Weg zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
4° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
4° / 7°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.150 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.824 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.553 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr News aus Graz
Wanderbare Steiermark
Am Fuße des Hochschwabs durch die Winter-Idylle
Social-Media-Verbot:
„Kinder wissen, dass da ein großes Problem ist“
Was sich ändern soll
Flächenwidmungs-Paket bringt Neues für Graz
Krone Plus Logo
Expertin erklärt
Schock-Diagnose Krebs: So sage ich es meinem Kind
Frequenz rückläufig
Minister und „Doktor“ sind in Sorge um Grazer City
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf