Beliebtes Gasthaus wurde von Kärnten „geadelt“

Berühmtes Stelldichein

Für den Kollerwirt war der hohe Besuch eigentlich nichts Außergewöhnliches. Immerhin kehrten bei dem beliebten Lokal auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und viele andere Politgrößen ein. Aber auch zahlreiche Sportler gaben sich in den vergangenen Jahrzehnten beim Kollerwirt die Klinke in die Hand. Von Skilegende Franz Klammer bis hin zu Ex-ÖFB-Teamspieler Marc Janko und zahlreichen internationalen Gästen – sie alle schätzen die außergewöhnliche Kochkunst beim Kollerwirt, die seit Jahrzehnten großgeschrieben wird.