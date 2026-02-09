Beliebtes Gasthaus wurde von Kärnten „geadelt“

Das beliebte Gasthaus Kollerwirt erhielt vom offiziellen Kärnten das Landeswappen. In der Gaststube saßen schon hochrangige Politiker und zahlreiche Spitzensportler.
Der Kollerwirt ist für viele Kärntner ein wahrer Gourmettempel – und das seit mittlerweile 150 Jahren. Was damals als einfache Jausenstation begann, wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Restaurant mit heimischen Spezialitäten. „Der Kollerwirt hat sich über Jahrzehnte zu einem beliebten Treffpunkt für geselliges Beisammensein und kulinarischen Genuss entwickelt“, lobt auch Landeshauptmann Peter Kaiser die Arbeit von Betreiber und Inhaber Tom Soete und seinem Team.
Daher wurde dem Betrieb auch das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens verliehen. Überbracht wurde diese besondere Ehrung von zahlreichen Landes- und Kommunalpolitikern.
Berühmtes Stelldichein
Für den Kollerwirt war der hohe Besuch eigentlich nichts Außergewöhnliches. Immerhin kehrten bei dem beliebten Lokal auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und viele andere Politgrößen ein. Aber auch zahlreiche Sportler gaben sich in den vergangenen Jahrzehnten beim Kollerwirt die Klinke in die Hand. Von Skilegende Franz Klammer bis hin zu Ex-ÖFB-Teamspieler Marc Janko und zahlreichen internationalen Gästen – sie alle schätzen die außergewöhnliche Kochkunst beim Kollerwirt, die seit Jahrzehnten großgeschrieben wird.
„Im Schatten des Stifts Tanzenberg gelegen, strahlt der Kollerwirt weit über die Landesgrenzen hinaus“, sagt Kaiser nach der Überreichung des Landeswappens.
