Nach Gülleaustritt war auf 15 Kilometern alles tot

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt“ – so lautete am Dienstag der Vorwurf gegen zwei Angeklagte am Rieder Landesgericht. Sie sollen durch die unsachgemäße Verwendung des Prototypen eines Gülle-Separators – dieser trennt feste und flüssige Bestandteile der Gülle – dafür verantwortlich gewesen sein, dass Anfang Juli des Vorjahres 120.000 Liter Jauche aus der Grube eines Bauernhofs in Eberschwang austraten und in den Ötzlingerbach flossen. Über diesen gelangten sie, da der Gülleaustritt nicht sofort bemerkt wurde, in den Vockingerbach und dann in die Antiesen.