Feuerteufelin muss für acht Monate ins Gefängnis

Liebeskummer als Motiv: Weil sie ihren Ex-Freund – ebenfalls Feuerwehrmann – bei den Löscharbeiten treffen wollte, soll eine 19-jährige Feuerwehrfrau in Feldkirchen/D. und Goldwörth drei Brände gelegt haben. Am Freitag musste sie sich dafür am Landesgericht Linz verantworten.