Demo „Grenzen töten“ in Tirol verlief friedlich

„Die Demenonstration richtet sich gegen die Asyl- und Migrationspolitik der EU und deren Grenzregime sowie für das Recht auf Bewegungsfreiheit und ein gutes Leben für alle“, betonen die Veranstalter in einer Aussendung. Begonnen hatte die Demo gegen 14 Uhr. „Nachdem sich die Teilnehmer am Landhausplatz versammelt hatten, marschierten sie nach mehreren Redebeiträgen ab 15.15 Uhr entlang einer festgelegten Route durch Innsbruck“, so die Polizei.