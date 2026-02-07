Nackter Überlebenstrieb | Blatt wenden

Blatt wenden. Ja, das aktuelle Bild der Dreierregierung bei einem Gutteil der Menschen im Land könnte schlechter kaum sein. In allen Umfragen der letzten Monate verlieren ÖVP und SPÖ gegenüber dem ohnehin schon miserablen Wahlergebnis von 2024 noch einmal deutlich, die Neos können sich mehr oder weniger bei ihrem knapp zweistelligen Ergebnis halten. Bei Neuwahlen wäre die Mehrheit des Trios dahin, nur noch eine Vierer-Koalition samt den Grünen würde dann den aufstrebenden Blauen Paroli bieten. Aber ist es ein Naturgesetz, dass sich die Koalition ewig nach unten, die FPÖ nach oben entwickelt? Anspringende Wirtschaft, sinkende Inflation und mutige Entscheidungen der Koalitionäre könnten das Blatt auch wenden – oder?