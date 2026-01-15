Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dushko Klandev

Neuer UHC-Coach kann auch mal lauter werden

Salzburg
15.01.2026 17:00
Dushko Klandev hat fortan das Sagen auf der Trainerbank der Handballer des UHC-Salzburg.
Dushko Klandev hat fortan das Sagen auf der Trainerbank der Handballer des UHC-Salzburg.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Wie zu Jahreswechsel bekannt wurde, hören die Spieler des UHC Salzburg künftig auf die Kommandos von Dushko Klandev. Der 43-Jährige übernimmt die Position des Cheftrainers beim Handball-Zweitligisten und sprach mit der „Krone“ über seine Philosophie und die Ziele des Klubs. 

0 Kommentare

Seine neue Aufgabe als Cheftrainer der Zweitliga-Handballer des UHC Salzburg sieht Dushko Klandev als echte Chance. „Ich habe das Angebot sehr gerne angenommen. Das ist genau das, was ich immer wollte“, schwärmt der gebürtige Mazedonier von seinem neuen Job.

Lesen Sie auch:
Austria Salzburg darf sich über einen Neuzugang freuen. 
Es ist offiziell!
Bundesliga-Kicker wechselt zu Austria Salzburg
15.01.2026

Dabei ist der 43-Jährige im Klub kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren fungierte er als Nachwuchscoach, Tormann- und Co-Trainer und kennt daher das Team bestens. „Deshalb weiß ich auch, was ich verlangen kann. Ich erwarte mir vollen Einsatz und dass die Spieler mein System verstehen und umsetzen“, stellt er klar.

Schaut sich auch internationalen Handball an: Dushko Klandev.
Schaut sich auch internationalen Handball an: Dushko Klandev.(Bild: zVg)

Dabei kann es auch einmal ordentlich rauschen. „Wenn ich einem Spieler dreimal das gleiche sagen muss und er macht es weiterhin falsch, kann ich auch mal laut werden“, scherzt der sonst so ruhige Sportlehrer und Familienvater.

Zitat Icon

Das Team kann besser spielen als bisher.

Dushko KLANDEV, UHC-Cheftrainer

Top-2 das Ziel der UHC-Handballer
Wohin es für den UHC und ihn persönlich künftig gehen soll? „Das Team kann besser spielen als bisher. Wenn ich eine Entwicklung erkennen kann, bleibe ich über die Saison hinaus. Dann wollen wir in die Top-2 der zweiten Handball-Liga.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
449.199 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
183.543 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.811 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf