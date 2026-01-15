Neuer UHC-Coach kann auch mal lauter werden

Wie zu Jahreswechsel bekannt wurde, hören die Spieler des UHC Salzburg künftig auf die Kommandos von Dushko Klandev. Der 43-Jährige übernimmt die Position des Cheftrainers beim Handball-Zweitligisten und sprach mit der „Krone“ über seine Philosophie und die Ziele des Klubs.
Seine neue Aufgabe als Cheftrainer der Zweitliga-Handballer des UHC Salzburg sieht Dushko Klandev als echte Chance. „Ich habe das Angebot sehr gerne angenommen. Das ist genau das, was ich immer wollte“, schwärmt der gebürtige Mazedonier von seinem neuen Job.
Dabei ist der 43-Jährige im Klub kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren fungierte er als Nachwuchscoach, Tormann- und Co-Trainer und kennt daher das Team bestens. „Deshalb weiß ich auch, was ich verlangen kann. Ich erwarte mir vollen Einsatz und dass die Spieler mein System verstehen und umsetzen“, stellt er klar.
Dabei kann es auch einmal ordentlich rauschen. „Wenn ich einem Spieler dreimal das gleiche sagen muss und er macht es weiterhin falsch, kann ich auch mal laut werden“, scherzt der sonst so ruhige Sportlehrer und Familienvater.
Das Team kann besser spielen als bisher.
Dushko KLANDEV, UHC-Cheftrainer
Top-2 das Ziel der UHC-Handballer
Wohin es für den UHC und ihn persönlich künftig gehen soll? „Das Team kann besser spielen als bisher. Wenn ich eine Entwicklung erkennen kann, bleibe ich über die Saison hinaus. Dann wollen wir in die Top-2 der zweiten Handball-Liga.“
