Neuer UHC-Coach kann auch mal lauter werden

Dabei ist der 43-Jährige im Klub kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren fungierte er als Nachwuchscoach, Tormann- und Co-Trainer und kennt daher das Team bestens. „Deshalb weiß ich auch, was ich verlangen kann. Ich erwarte mir vollen Einsatz und dass die Spieler mein System verstehen und umsetzen“, stellt er klar.