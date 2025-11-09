Stau-Wahnsinn: Transitforum droht Land mit Klage

„Wir helfen der Wirtschaftskammer gerne aus“

Die Verkehrspolizei wird so immer mehr zur „Stauverwaltungspolizei“ degradiert – „Politik und Behörden verschließen die Augen davor“. Wie übrigens auch die Wirtschaftskammer – die sei, so Gurgiser, derzeit mit sich selbst beschäftigt und habe keine Zeit, sich um die Anliegen der Unternehmer zu kümmern: „Wir helfen der Kammer aber gerne aus! Zumal wir uns als Praktiker gut in der Sache auskennen und wissen, wo der Schuh drückt.“ Die Auswirkungen seien jedenfalls verheerend. Gurgiser: „Das ist der Totengräber der Regionalwirtschaft!“ Von den Unannehmlichkeiten für die Pendlerinnen und Pendler einmal abgesehen, ist der volkswirtschaftliche Schaden der täglichen Staus enorm. „Das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung“, weiß Gurgiser aus den Gesprächen mit betroffenen Unternehmern. In seinen Augen gibt es nur eine Lösung – und zwar eine bedarfsorientierte Dosierung zwischen Rosenheim und dem Brenner (noch besser bis Verona), die jederzeit auf Knopfdruck abrufbereit ist.