To-do-Liste für Ortschefs im Kampf gegen Transit

Vor der Bürgermeister-Konferenz am Mittwoch im Bezirk Reutte hat das Transitforum auf Wunsch seiner Mitglieder noch einmal einen Brief an die Ortschefs verfasst. „Damit wollen wir ihnen eine To-do-Liste mitgeben, die sie von der Landespolitik und den Behörden im Kampf gegen den Transitverkehr einfordern müssen“, sagt Obmann Fritz Gurgiser.