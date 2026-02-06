Trump „beleidigt“: Krise zwischen USA und Polen

Tusk stellt sich auf die Seite des Parlamentspräsidenten

Das wiederum veranlasste US-Botschafter Rose zu seinem Angriff auf Czarzasty: „Die ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Beleidigungen gegen Präsident Donald Trump haben unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Ministerpräsident Tusk und seiner Regierung schwer beschädigt“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur PAP. Der so angesprochene Tusk stellte sich jedoch auf die Seite seines Parlamentspräsidenten: „Verbündete sollten sich gegenseitig respektieren, nicht belehren“, schrieb er an Rose gerichtet auf X.