Trump „beleidigt“: Krise zwischen USA und Polen

Weil der US-Botschafter Tom Rose eine Beleidigung des US-Präsidenten durch den polnischen Parlamentspräsidenten ortet, ist die Beziehung der beiden Länder aktuell angespannt. Wlodzimierz Czarzasty hatte erklärt, dass er es nicht befürwortet, dass Donald Trump den Friedensnobelpreis bekommt.
Die Beziehunge zwischen Polen und den USA sind traditionell eigentlich besonders eng – doch nun forderte Rose sogar den sofortigen Abbruch aller Beziehungen zum Parlamentspräsidenten in Polen.
Czarzasty kritisiert Trumps Aussagen zu polinischen Soldaten
Bis Freitag solidarisierten sich immer mehr polnische Spitzenpolitiker, aber auch US-Diplomaten mit Czarzasty. Der zum polnischen Regierungslager gehörende Sejm-Präsident Czarzasty hatte Trump beschuldigt, durch seine Machtpolitik internationale Institutionen zu destabilisieren. Auch warf er ihm abfällige Äußerungen gegenüber polnischen Soldaten vor, weil Trump den Beitrag der europäischen Verbündeten am US-Krieg in Afghanistan heruntergespielt hatte.
Tusk stellt sich auf die Seite des Parlamentspräsidenten
Das wiederum veranlasste US-Botschafter Rose zu seinem Angriff auf Czarzasty: „Die ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Beleidigungen gegen Präsident Donald Trump haben unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Ministerpräsident Tusk und seiner Regierung schwer beschädigt“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur PAP. Der so angesprochene Tusk stellte sich jedoch auf die Seite seines Parlamentspräsidenten: „Verbündete sollten sich gegenseitig respektieren, nicht belehren“, schrieb er an Rose gerichtet auf X.
Rose versprach in einer Reaktion auf Tusks Posting, er werde „meinen Präsidenten stets ohne Zögern, Ausnahme oder Entschuldigung verteidigen“:
Es folgte ein weiterer Schlagabtausch auf Social-Media-Kanälen, im Zuge dessen ein Internetnutzer dem US-Botschafter empfahl, er solle „nach Hause gehen“. Das quittierte Rose wiederum mit der drohenden Frage, ob er dann gleich auch „die US-Soldaten und ihre Ausrüstung mitnehmen“ solle. Polnische Medien zitierten am Freitag sichtlich genussvoll Stimmen von prominenten US-Diplomaten und -Politikern, die die Abberufung von Rose empfahlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.