US-Botschafter erzürnt

Trump „beleidigt“: Krise zwischen USA und Polen

Außenpolitik
06.02.2026 14:07
Wlodzimierz Czarzasty hat sich mit seinen Aussagen in Trumps Umfeld keine Freunde gemacht – er ...
Wlodzimierz Czarzasty hat sich mit seinen Aussagen in Trumps Umfeld keine Freunde gemacht – er bekommt jedoch Unterstützung von polnischen Top-Politikern und sogar US-Diplomaten.(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil der US-Botschafter Tom Rose eine Beleidigung des US-Präsidenten durch den polnischen Parlamentspräsidenten ortet, ist die Beziehung der beiden Länder aktuell angespannt. Wlodzimierz Czarzasty hatte erklärt, dass er es nicht befürwortet, dass Donald Trump den Friedensnobelpreis bekommt.

0 Kommentare

Die Beziehunge zwischen Polen und den USA sind traditionell eigentlich besonders eng – doch nun forderte Rose sogar den sofortigen Abbruch aller Beziehungen zum Parlamentspräsidenten in Polen. 

Czarzasty kritisiert Trumps Aussagen zu polinischen Soldaten
Bis Freitag solidarisierten sich immer mehr polnische Spitzenpolitiker, aber auch US-Diplomaten mit Czarzasty. Der zum polnischen Regierungslager gehörende Sejm-Präsident Czarzasty hatte Trump beschuldigt, durch seine Machtpolitik internationale Institutionen zu destabilisieren. Auch warf er ihm abfällige Äußerungen gegenüber polnischen Soldaten vor, weil Trump den Beitrag der europäischen Verbündeten am US-Krieg in Afghanistan heruntergespielt hatte.

Der polnische Premier Donald Tusk verteidigte die Aussagen des Parlamentspräsidenten.
Der polnische Premier Donald Tusk verteidigte die Aussagen des Parlamentspräsidenten.(Bild: AP/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Tusk stellt sich auf die Seite des Parlamentspräsidenten
Das wiederum veranlasste US-Botschafter Rose zu seinem Angriff auf Czarzasty: „Die ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Beleidigungen gegen Präsident Donald Trump haben unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Ministerpräsident Tusk und seiner Regierung schwer beschädigt“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur PAP. Der so angesprochene Tusk stellte sich jedoch auf die Seite seines Parlamentspräsidenten: „Verbündete sollten sich gegenseitig respektieren, nicht belehren“, schrieb er an Rose gerichtet auf X.

Rose versprach in einer Reaktion auf Tusks Posting, er werde „meinen Präsidenten stets ohne Zögern, Ausnahme oder Entschuldigung verteidigen“:

Es folgte ein weiterer Schlagabtausch auf Social-Media-Kanälen, im Zuge dessen ein Internetnutzer dem US-Botschafter empfahl, er solle „nach Hause gehen“. Das quittierte Rose wiederum mit der drohenden Frage, ob er dann gleich auch „die US-Soldaten und ihre Ausrüstung mitnehmen“ solle. Polnische Medien zitierten am Freitag sichtlich genussvoll Stimmen von prominenten US-Diplomaten und -Politikern, die die Abberufung von Rose empfahlen.

