OP-Stopp in Aussee: Das ist Lösung für Patienten

Die Dienstanweisung des Kages-Vorstands, die auch für das LKH Rottenmann gilt, war am Dienstag ein Paukenschlag. Vorstandschef Gerhard Stark war hörbar verstimmt, weil aus seiner Sicht ein Akutfall (eine beim Skifahren verletzte Frau) aufgrund geplanter Operationen nach Rottenmann weitertransportiert wurde. In Aussee wehrt man sich: Es sei kein Unfallchirurg anwesend gewesen, ansonsten hätte der Akutfall natürlich Vorrang gehabt.