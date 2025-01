Burschenbundball und Demo am Samstag in Linz

Dritter Landtagspräsident kein DJ beim Bündnis

Vergangenes Jahr hatte vor allem das Verhalten eines Sozialdemokraten irritiert: Während der damalige ooe. Landesparteichef und derzeitige (Noch-)Landesrat Michael Lindner an der Kundgebung des Bündnisses teilnahm, legte wenige Stunden später der Dritte Landtagspräsident und Hobby-DJ Peter Binder bei der After-Party des Burschenbundballs in einem Innenstadtlokal auf. Binder kündigte nach parteiinternem Druck an, mehr aufzupassen, „wenn ich meinem Hobby nachgehe.“ Weiters sagte er zu, heuer an der Demo teilzunehmen und als DJ dem Bündnis zur Verfügung zu stehen.