Freude und Tränen lagen ganz dicht beieinander

Diagnose ist noch geheim

Donnerstag war Lisi in Innsbruck. Sie bekam eine Spritze gegen die Schmerzen und die Schwellung. Die Diagnose blieb aber noch geheim. Mama Petra sagt: „Sie hat sich nicht bei mir gemeldet. Das werte ich als gutes Zeichen. Denn wenn es fürchterlich gewesen wäre, hätte sie ziemlich sicher schon angerufen.“ Kurz nach der Verletzung hatte Elisabeth gesagt: „Bis zu den Paralympics in Cortina sind es noch vier Wochen. Ich probiere es wie Lindsey Vonn.“ Es gibt mehrere Beispiele, die ihr für den Fall eines Kreuzband-Risses Mut machen. So fuhr Marc Girardelli einst jahrelang ohne Kreuzband. Snowboard-König Benjamin Karl hielt fest: „Sigi Grabner gewann mit Schiene trotz Kreuzbandriss Weltcup-Rennen.“