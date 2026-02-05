Vorteilswelt
In in Wien

Hier ist ein Besuch für die (köstlichen) Fisch‘

Wien
05.02.2026 11:00
Das Partenope in Mariahilf hat erst vor Kurzem eröffnet.
Das Partenope in Mariahilf hat erst vor Kurzem eröffnet.(Bild: Viktoria Graf)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Wenn der Fasching endet, beginnt die Fastenzeit. Doch davor wird noch Fisch verzehrt – ob zünftig oder fein, die „Krone“ hat etwas für jeden Geschmack.

Der Aschermittwoch fällt 2026 auf den 18. Februar. Und genau an diesem Tag lädt Soufian Tabib vom Gösser Eck (2., Prater 36) ab 18 Uhr zum mittlerweile traditionellen Heringsschmaus. Das Buffet verspricht feinsten Fischgenuss dank traditioneller Rezepte. Die Fusion von österreichischer und maritimer Küche in rustikal-liebevollem Ambiente gibt es um 55 Euro inklusive eines Glas Prosecco. Reservierung unter 0664/583 3948

Soufian Tabib und sein Sohn servieren feinsten Fischgenuss.
Soufian Tabib und sein Sohn servieren feinsten Fischgenuss.(Bild: Peter Tomschi)

Edler Fisch aus Italien
Der umtriebige Gastronom Gaetano Brancato aus Neapel hat mit dem Partenope (6., Aegidigasse 15) ein neues Fischrestaurant eröffnet. Das Meerestier kommt – wie könnte es anders sein – frisch aus Italien, Chefkoch Mario Farina aus den Abruzzen zaubert daraus Kunstwerke für die Augen und den Gaumen auf die Teller. Brancato selbst hat zu jedem Gericht eine Geschichte: Etwa zu den Sardinen aus Cetara, serviert mit Brot und Butter, die bereits sein Opa aß, während er wartete, bis die Pasta fertig wurde.

Gaetano Brancato präsentiert den Gästen den frischen Fang.
Gaetano Brancato präsentiert den Gästen den frischen Fang.(Bild: Viktoria Graf)

Gäste können sich Fisch, wie Knurrhahn oder Zahnbrasse sowie Muscheln und Co. samt Zubereitungsart selbst aussuchen. Vorspeisen wie Kichererbsensuppe mit Jakobsmuschel oder gegrillter Oktopus werden aus der Karte gewählt. Zum Abschluss sollte man sich unbedingt ein Tiramisu sowie ein Gläschen Grappa der Destillerie Pisoni gönnen.

Austernplatte und frischer Lachs
Beim Fisherman’s Brunch im Renaissance Vienna Schönbrunn Hotel kommen Feinschmecker am 15. Februar ab 12.30 Uhr auf ihre Kosten. Austernplatte, Räucherfisch, frisch rausgebrutzelter Lachs oder Rotgarnelen warten am Buffet.

Wien
