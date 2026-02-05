Hier ist ein Besuch für die (köstlichen) Fisch‘

Edler Fisch aus Italien

Der umtriebige Gastronom Gaetano Brancato aus Neapel hat mit dem Partenope (6., Aegidigasse 15) ein neues Fischrestaurant eröffnet. Das Meerestier kommt – wie könnte es anders sein – frisch aus Italien, Chefkoch Mario Farina aus den Abruzzen zaubert daraus Kunstwerke für die Augen und den Gaumen auf die Teller. Brancato selbst hat zu jedem Gericht eine Geschichte: Etwa zu den Sardinen aus Cetara, serviert mit Brot und Butter, die bereits sein Opa aß, während er wartete, bis die Pasta fertig wurde.