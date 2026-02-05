„Sind gesprächsbereit“
US-TV-Star richtet Appell an Entführer von Mutter
Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter mit einer emotionalen Botschaft an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt. „Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt“, erklärte Guthrie.
„Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns“, erklärte sie in einem Video auf der Online-Plattform Instagram. Laut dem Sender CNN wurden Erpresserschreiben an mehrere Medien geschickt, deren Echtheit noch nicht bestätigt ist.
Hier ist der Apell zu sehen:
TV-Star fordert Beweis, dass Mutter noch lebt
„Wir sind bereit, zu reden“, sagte Guthrie in dem Video, das binnen kürzester Zeit in den Abendprogrammen großer US-Fernsehsender wie CNN und Fox News landete. Sie betonte aber auch, dass Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden könnten – und forderte deshalb einen Beweis dafür, dass ihre 84 Jahre alte Mutter Nancy noch lebt. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.
Trump schaltet sich ein
Präsident Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit er, habe sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und mit Guthrie gesprochen, die für den TV-Kanal NBC die Sendung „Today“ moderiert. Er habe ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. „Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.“ Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. „GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY“, schrieb Trump.
Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Nancy Guthrie verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus im Bundesstaat Arizona entführt wurde. Wegen der Sorgen um ihre Mutter will Savannah Guthrie nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Nord-Italien teilnehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.