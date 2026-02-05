US-TV-Star richtet Appell an Entführer von Mutter

TV-Star fordert Beweis, dass Mutter noch lebt

„Wir sind bereit, zu reden“, sagte Guthrie in dem Video, das binnen kürzester Zeit in den Abendprogrammen großer US-Fernsehsender wie CNN und Fox News landete. Sie betonte aber auch, dass Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden könnten – und forderte deshalb einen Beweis dafür, dass ihre 84 Jahre alte Mutter Nancy noch lebt. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.