Schladminger Chirurgen schon jetzt stark gefordert

Kages-Chef Gerhard Stark streicht an den Spitalsstandorten Bad Aussee und Rottenmann ab sofort alle geplanten orthopädischen Eingriffe. Etwa 130 Patienten pro Jahr müssen somit für Operationen an andere Standorte ausweichen. Gibt es dafür die Kapazitäten?
Das Aus für orthopädische Eingriffe in den Spitälern in Bad Aussee und Rottenmann ist seit Mittwoch ein großes Gesprächsthema. Aktuell gäbe es für den Bezirk Liezen im DKH Schladming aber ohnehin eine bestehende ortho-traumatologische Abteilung, stellt Kages-Chef Gerhard Stark klar. „Und von den aktuell 35 Patienten auf der Warteliste für einen geplanten Eingriff in Aussee gibt’s in Leoben und Schladming genügend Kapazitäten – außerdem kommen nicht alle dieser Patienten aus der Steiermark.“
Dennoch haben viele Betroffene erst aus den Medien davon erfahren, dass sie nicht operiert werden. Sie befürchten nun teils monatelange Wartezeiten auf einen neuen Termin.
Für die aktuell 35 Patienten auf der Warteliste für einen geplanten Eingriff in Aussee gibt’s in Leoben und Schladming genügend Kapazitäten.
Gerhard Stark
Kages-Vorstand
Bild: Christian Jauschowetz
Schladming stark ausgelastet
Gerade in der Wintersaison könnte es nämlich in den Schladminger OP-Räumen eng werden: „Wir sind mit den aktuell geplanten Unfalloperationen schon täglich bis 21 Uhr beschäftigt“, sagt der ärztliche Direktor Karl Wohak. Im Sommer sehe die Situation anders aus. Man stehe der Kages jedenfalls als Partner zur Seite. „Und die Patienten stehen im Vordergrund.“
Selbiges betont Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark, wo es mehr Kapazitäten geben dürfte. Er kann den Kages-Schritt nachvollziehen. „Die uns angekündigten 30 Knie- und Hüftoperationen pro Jahr dürften wir voraussichtlich übernehmen können.“ Mit Juli werde man erstmals ein voll besetztes Anästhesisten-Team zur Verfügung haben.
