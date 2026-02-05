Schladminger Chirurgen schon jetzt stark gefordert

Das Aus für orthopädische Eingriffe in den Spitälern in Bad Aussee und Rottenmann ist seit Mittwoch ein großes Gesprächsthema. Aktuell gäbe es für den Bezirk Liezen im DKH Schladming aber ohnehin eine bestehende ortho-traumatologische Abteilung, stellt Kages-Chef Gerhard Stark klar. „Und von den aktuell 35 Patienten auf der Warteliste für einen geplanten Eingriff in Aussee gibt’s in Leoben und Schladming genügend Kapazitäten – außerdem kommen nicht alle dieser Patienten aus der Steiermark.“