Post verschlampt Infos zu Milliarden-Projekt

„Wir haben uns mittlerweile ja seit Jahren daran gewöhnen müssen, dass es immer wieder Probleme bei der Zustellung der Post in unserer Region gibt.“ Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja schnauft. Denn aktuell häufen sich in der Stadtgemeinde die Beschwerden. Teilweise gebe es zwei Wochen lang gar keine Post, zugestellt werde diese in einem Riesen-Pack. „Die Kunden, in dem Fall die Gemeinde als auch die Bürger zahlen bei der Post für eine Leistung, die nicht korrekt erfüllt wird“, sagt der SPÖ-Politiker.