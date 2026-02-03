Feuerwehr musste jeden Tag 21 Mal ausrücken

Der Großteil entfiel im Vorjahr auf technische Einsätze (5464). Auffällig ist laut Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf, dass die Brandeinsätze prozentuell mehr werden. Im Vorjahr machten sie mit 2.246 Einsätzen rund 29 Prozent aus. Dabei ist unter anderem auch Photovoltaik ein Thema: „Alles, was mit Technik zu tun hat, ist natürlich gefährdet, dass es zu brennen anfängt“, meint Kropf. Aber auch das Heizen spiele eine Rolle, etwa durch „alternative Wärmequellen“, die im Winter ausprobiert würden.