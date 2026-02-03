Aufsteirern: TV-Show in letzter Minute gerettet

Doch Astrid und Giuseppe Perna sowie Alexandra und Markus Lientscher vom Aufsteirern-Veranstalter Ivents haben gekurbelt und konnten eine Alternative aufstellen: Am gestrigen Montag hat die Tourismuskommission der Erlebnisregion Graz einen Dreijahresvertrag zur Finanzierung der Show unterzeichnet. Je 240.000 Euro fließen in das TV-Event. Im Gegenzug soll die Region Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg ins Zentrum der Show rücken.

„Diese Kooperation ist ein wichtiges Signal für die nachhaltige Stärkung des Kultur- und Tourismusstandortes und leistet einen wertvollen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Region Graz und Umgebung sowie der gesamten Steiermark“, freuen sich die Verantwortlichen von Ivents. Damit kann nun auch die Suche nach Künstlern beginnen, die in der Show auftreten werden.