Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land strich Förderung

Aufsteirern: TV-Show in letzter Minute gerettet

Steiermark
03.02.2026 13:31
Giuseppe und Astrid Perna sowie Alexandra und Markus Lientscher (v.li) von Ivents zeichnen für ...
Giuseppe und Astrid Perna sowie Alexandra und Markus Lientscher (v.li) von Ivents zeichnen für Aufsteirern und TV-Show verantwortlich.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nachdem das Land Steiermark die Förderungen für die Aufsteirern-TV-Show gestrichen hatte, war nicht klar, ob es die Fernsehsendung auch heuer geben wird können. Doch nun springt die Tourismusregion Graz und Umgebung ein. 

0 Kommentare

Es stand wohl auf Messers Schneide, ob es heuer im Herbst wieder einen Aufsteirern-TV-Show geben wird. Angefangen hatte die Show ja als Corona-Alternative, weil in der Pandemiezeit kein Festival der steirischen Volkskultur stattfinden durfte. Doch das TV-Konzept war erfolgreich und so wurde es auch nach Corona weitergeführt – zusätzlich zum mehrtägigen Festival in Graz.

Doch dann kam der politische Wechsel im Land und FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek (politisch zuständig für die Volkskultur) wollte oder konnte das TV-Event in  herausfordernden Zeiten nicht mehr sonderfinanzieren. Deshalb war lange nicht klar, ob es die TV-Show heuer überhaupt geben wird können.

Lesen Sie auch:
Tradition und Moderne
„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur 2025“
27.09.2025 · Bezahlte Anzeige
Die besten Bilder
Ansturm aufs Aufsteirern: Graz feiert in Tracht
13.09.2025

Doch Astrid und Giuseppe Perna sowie Alexandra und Markus Lientscher vom Aufsteirern-Veranstalter Ivents haben gekurbelt und konnten eine Alternative aufstellen: Am gestrigen Montag hat die Tourismuskommission der Erlebnisregion Graz einen Dreijahresvertrag zur Finanzierung der Show unterzeichnet. Je 240.000 Euro fließen in das TV-Event. Im Gegenzug soll die Region Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg ins Zentrum der Show rücken. 

„Diese Kooperation ist ein wichtiges Signal für die nachhaltige Stärkung des Kultur- und Tourismusstandortes und leistet einen wertvollen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Region Graz und Umgebung sowie der gesamten Steiermark“, freuen sich die Verantwortlichen von Ivents. Damit kann nun auch die Suche nach Künstlern beginnen, die in der Show auftreten werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf