Aufsteirern: TV-Show in letzter Minute gerettet

Nachdem das Land Steiermark die Förderungen für die Aufsteirern-TV-Show gestrichen hatte, war nicht klar, ob es die Fernsehsendung auch heuer geben wird können. Doch nun springt die Tourismusregion Graz und Umgebung ein.
Es stand wohl auf Messers Schneide, ob es heuer im Herbst wieder einen Aufsteirern-TV-Show geben wird. Angefangen hatte die Show ja als Corona-Alternative, weil in der Pandemiezeit kein Festival der steirischen Volkskultur stattfinden durfte. Doch das TV-Konzept war erfolgreich und so wurde es auch nach Corona weitergeführt – zusätzlich zum mehrtägigen Festival in Graz.
Doch dann kam der politische Wechsel im Land und FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek (politisch zuständig für die Volkskultur) wollte oder konnte das TV-Event in herausfordernden Zeiten nicht mehr sonderfinanzieren. Deshalb war lange nicht klar, ob es die TV-Show heuer überhaupt geben wird können.
Doch Astrid und Giuseppe Perna sowie Alexandra und Markus Lientscher vom Aufsteirern-Veranstalter Ivents haben gekurbelt und konnten eine Alternative aufstellen: Am gestrigen Montag hat die Tourismuskommission der Erlebnisregion Graz einen Dreijahresvertrag zur Finanzierung der Show unterzeichnet. Je 240.000 Euro fließen in das TV-Event. Im Gegenzug soll die Region Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg ins Zentrum der Show rücken.
„Diese Kooperation ist ein wichtiges Signal für die nachhaltige Stärkung des Kultur- und Tourismusstandortes und leistet einen wertvollen Beitrag zur positiven Wahrnehmung der Region Graz und Umgebung sowie der gesamten Steiermark“, freuen sich die Verantwortlichen von Ivents. Damit kann nun auch die Suche nach Künstlern beginnen, die in der Show auftreten werden.
