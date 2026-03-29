Das echte Leben statt gekünstelter Perfektion

Aufgewachsen mit Schönheitschirurgie

Für Gloria Mang war die Beautywelt schon immer Teil ihres Lebens. Ihr Vater gehört zu den Pionieren der plastischen Chirurgie in Deutschland und brachte das Fach nach einer Ausbildung in Brasilien in seine Heimat. „Für mich war das immer völlig normal“, sagt sie. Zunächst arbeitete die Familie in einer kleinen Praxis in Lindau, später entstand die heutige Klinik, die inzwischen seit rund 25 Jahren besteht. Heute führt die Tochter das Unternehmen weiter und setzt neue Schwerpunkte. Dazu gehört unter anderem ein medizinischer Spa mit modernen Behandlungen ohne Operation. „Viele Menschen wollen heute schnelle Treatments ohne Skalpell.“ Zu den Patienten der Klinik zählen auch bekannte Persönlichkeiten. Namen werden allerdings nicht genannt – Diskretion gehört zum Geschäft. „Viele Promis kommen zu uns, wollen aber nicht gesehen werden“, erzählt die Klinikchefin. Gerade die Lage am Bodensee sei dafür ideal. „Sie reisen an, bleiben vielleicht eine Woche hier, genießen die Region und lassen sich behandeln.“ Einige sprechen später selbst öffentlich über ihre Besuche. Andere bleiben bewusst anonym. „Das ist uns auch wichtig. Unsere Patienten sollen sich sicher fühlen.“