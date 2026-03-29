Das echte Leben statt gekünstelter Perfektion

Die beiden Schönheitsexpertinnen Dr. Gloria Mang und Dr. Karoline Sagmeister haben mit der „Krone“ über ihren Erfolgs-Podcast „Beyond Beauty“ gesprochen.
Schönheit, Medizin, Alltag und Familie: Genau darum geht es im Podcast „Beyond Beauty“, der seit Ende vergangenen Jahres immer mehr Zuhörer anzieht. Dr. Gloria Mang (40) und Dr. Karoline Sagmeister (30) sprechen dort über Schönheitsroutinen, medizinische Hintergründe und das echte Leben hinter scheinbar makellosen Fassaden. „Die Leute lieben, wenn man Privates erzählt. Und wir wollen zeigen, dass keiner perfekt ist, aber mit einfachen Beautyhacks und Routinen viel möglich ist.“ Gerade in Zeiten von Fitness-Trackern, Selbstoptimierung und Social-Media-Perfektion wollen sie ihre Hörerinnen auch wieder ein bisschen „runterholen“.
Was den Podcast besonders macht, ist seine Ehrlichkeit. Statt eines perfekten Instagram-Lebens zeigen die beiden bewusst die Realität hinter ihrem Erfolg. „Wir sind beide voll berufstätig, haben Familien, einen Haushalt – und versuchen das alles irgendwie zu jonglieren“, erzählen sie. Genau darüber sprechen sie im Podcast ganz offen. Ihre Botschaft: Frauen müssen sich nicht zwischen Karriere und Familie entscheiden. Mit Organisation, Unterstützung und einer Portion Gelassenheit lasse sich vieles verbinden. Gloria führt die renommierte Schönheitsklinik am Bodensee, die ihr Vater Werner Mang aufgebaut hat. Karoline Sagmeister stammt aus einer Bregenzer Arztfamilie und gründete neben ihrem Beruf als Zahnärztin in Zürich ein eigenes Start-up.
Schönheit beginnt mit Routinen
Beim Thema Pflege plädieren die beiden Freundinnen für weniger Trends und mehr Basics. „Jeden Tag gibt es neue Geräte, neue Wirkstoffe, neue Produkte“, sagt die Klinikleiterin. „Aber eigentlich braucht man nur eine gute Routine.“ Dazu gehört vor allem eine konsequente Hautpflege: reinigen, ein Serum auftragen, eine Creme verwenden – morgens und abends. Ergänzend empfiehlt sie regelmäßige professionelle Behandlungen wie etwa ein Hydrafacial, das alle sechs bis acht Wochen wiederholt werden kann. „Viele Menschen glauben, sie bräuchten unzählige Produkte. Dabei reicht oft eine einfache Routine mit guten Inhaltsstoffen.“ Darum entwickelte Dr. Meng auch ihre eigene Beautylinie „All You Need“ mit hochwertigen Inhaltsstoffen aus der Natur, alles sorgfältig ausgewählt.
Auch für die Zahnärztin Karoline Sagmeister gehört Ästhetik zum Gesamtbild. „Zähne sagen sehr viel über einen Menschen aus“, sagt sie. Gesunde, gepflegte Zähne seien heute ein wichtiger Teil der persönlichen Ausstrahlung. Neben ihrer Arbeit in einer Praxis in der Schweiz hat sie ein eigenes Start-up gegründet. Dort entwickelt sie Whitening-Strips namens „Toothé“, die Zähne aufhellen sollen, ohne den Zahnschmelz zu schädigen. „Ich wollte eine schonende Lösung, die einfach anzuwenden ist“, erzählt sie über die Entstehung der Idee. Beide Frauen sind also neben ihrem Stammberuf auch noch Unternehmerinnen. Letztes sei vor allem eine Frage des Mutes: „Man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen“, sagen sie. „Wenn man von einer Idee überzeugt ist, muss man sie einfach umsetzen.“ Der Markt sei zwar heiß umkämpft, aber gute Produkte und authentische Konzepte könnten trotzdem erfolgreich sein.
Aufgewachsen mit Schönheitschirurgie
Für Gloria Mang war die Beautywelt schon immer Teil ihres Lebens. Ihr Vater gehört zu den Pionieren der plastischen Chirurgie in Deutschland und brachte das Fach nach einer Ausbildung in Brasilien in seine Heimat. „Für mich war das immer völlig normal“, sagt sie. Zunächst arbeitete die Familie in einer kleinen Praxis in Lindau, später entstand die heutige Klinik, die inzwischen seit rund 25 Jahren besteht. Heute führt die Tochter das Unternehmen weiter und setzt neue Schwerpunkte. Dazu gehört unter anderem ein medizinischer Spa mit modernen Behandlungen ohne Operation. „Viele Menschen wollen heute schnelle Treatments ohne Skalpell.“ Zu den Patienten der Klinik zählen auch bekannte Persönlichkeiten. Namen werden allerdings nicht genannt – Diskretion gehört zum Geschäft. „Viele Promis kommen zu uns, wollen aber nicht gesehen werden“, erzählt die Klinikchefin. Gerade die Lage am Bodensee sei dafür ideal. „Sie reisen an, bleiben vielleicht eine Woche hier, genießen die Region und lassen sich behandeln.“ Einige sprechen später selbst öffentlich über ihre Besuche. Andere bleiben bewusst anonym. „Das ist uns auch wichtig. Unsere Patienten sollen sich sicher fühlen.“
Trotz der Nähe zur Glitzerwelt hat die Klinik eine klare Haltung: Natürlichkeit steht im Vordergrund. „Ein Mensch soll noch wie er selbst aussehen“, sagt die Unternehmerin. Komplettveränderungen oder extreme Eingriffe lehnt sie ab. „Wenn jemand aussehen will wie eine bestimmte Person, raten wir sogar davon ab.“ Kleinere Korrekturen oder Verbesserungen seien dagegen völlig legitim – solange der eigene Ausdruck erhalten bleibt. Am Ende ist die wichtigste Botschaft der beiden Beauty-Expertinnen erstaunlich schlicht: Schönheit entsteht nicht durch Perfektion. Ein paar gute Routinen, ein bisschen Pflege und vor allem Gelassenheit – mehr brauche es nicht. Denn gerade in einer Branche voller schnell wechselnder Trends und Ideale sei es wichtig, sich nicht verrückt machen zu lassen.
Mit Klar- und Einfachheit punkten
Der Podcast selbst soll weiterhin spontan gehalten werden. Oft speisen sich neue Themen direkt aus Fragen der Community. „Wenn uns jemand schreibt und sich ein Thema wünscht, greifen wir das gerne in einer der nächsten Folgen auf.“ Genau diese Mischung aus Expertise, ehrlichen Gesprächen und spontanen Einblicken macht „Beyond Beauty“ zu mehr als nur einem Beauty-Podcast. Es ist ein Blick hinter die Kulissen eines Lebens zwischen Medizin, Unternehmertum und Familie – oder wie Dr. Gloria Mang es selbst zusammenfasst: „Einfachheit in Perfektion – das ist unser Motto.“
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