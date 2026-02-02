Arbeitslosenzahlen: Große Unterschiede in Bezirken

Zu Stichtag Ende Jänner waren in Tirol 19.418 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 342 Menschen mehr (+1,8%). Tirol steht deutlich besser da als andere Bundesländer und hat mit 4,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. „Die Quote ist erstmals seit über zwei Jahren stabil“, heißt es beim AMS. LH Anton Mattle (ÖVP) meint dazu: „Wir dürfen zuversichtlich sein, dass es weiter bergauf geht und sich der Arbeitsmarkt stabilisiert.“