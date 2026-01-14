„Massive Umschichtung“ am Arbeitsmarkt in Tirol

„Klassische u-förmige Bewegung bei Auslastung“

Bei der Kapazitätsauslastung sehen die Analysten „eine klassische u-förmige Bewegung“. So sprechen vor allem in den Branchen Verkehr (78%), Information und Consulting (72%) sowie dem Gewerbe (64%) viele Firmen von einer guten Kapazitätsauslastung und gleichzeitig „nur“ zwischen 20 und 22 Prozent von einer schlechten. Anders das Bild in der Industrie, wo nur 47 Prozent von einer guten, gleichzeitig aber 41 Prozent von einer schlechten Auslastung sprechen. Ähnlich die Lage in der Bauwirtschaft. 34 Prozent sprechen von einer Unterauslastung und 63 Prozent von einer guten.