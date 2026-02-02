Wachsame „Infrarotaugen“ garantieren Privatsphäre

Es geht dabei um Infrarotsensoren, die eine Hälfte eines Doppelzimmers überwachen. „Bewohner werden dabei nicht in ihrer Privatsphäre gestört“, betont man einhellig beim „Krone“-Lokalaugenschein. Nur die Bewegungsmuster werden vom Sensor überwacht. Bei Sturz, Sturzgefahr oder bei zu langer Abwesenheit – es könnte ja einen Unfall auf der Toilette gegeben haben oder ein Demenzkranker verläuft sich in der Nacht – schlägt die Technik sofort Alarm. Nur bei einem Sturz übermittelt der Sensor neun Bilder, die zeigen , wie dieser passiert ist, wobei nur Körperumrisse zu sehen sind. Sonst können die Pflegekräfte keine Bilder aufrufen.