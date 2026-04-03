Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ostersaison läuft

OÖ-Tourismus profitiert von Fernreise-Ausfällen

Oberösterreich
03.04.2026 11:20
Kaum freie Betten: Beim „Krone“-Rundruf sind die Hoteliers zufrieden.
Kaum freie Betten: Beim „Krone“-Rundruf sind die Hoteliers zufrieden.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Fast ein Fünftel der Inlandsurlauber verbringt die Osterferien heuer in Oberösterreich. Hoteliers sind trotz des Regenwetters mit dem Ostergeschäft zufrieden.

0 Kommentare

Auch wenn das Wetter dieser Tage nur wenig Urlaubsstimmung aufkommen lässt: Die Osterferien und damit die Reisezeit sind in vollem Gange. Laut einer Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung verreist ein Viertel der Österreicher heuer zu Ostern. 17 Prozent der Urlauber, die ihre Ferien im Inland verbringen, tun das in Oberösterreich – Platz 2 im Bundesländer-Ranking. Nur die Steiermark (20 Prozent der Österreich-Urlauber) ist als Oster-Reiseziel noch beliebter.

Themenangebot schützt Hotels vor Schlechtwetter
Ins Wasser fallen die Ferien für Oberösterreichs Hoteliers trotz des Wetters nicht: „Wir sind sehr gut gebucht, weil ein großer Tischtenniswettbewerb in der Stadt ist“, sagt Monika Tonner-Fiechtl, Geschäftsführerin des Kolping Hotels in Linz. „Nur bei den Einzelbuchungen ist alles sehr kurzfristig und vom Wetter abhängig.“

Zitat Icon

Die Inflation ist immer Thema. Wenn Treibstoffe teurer werden, könnten sich manche beim Urlaub einschränken.

Monika Tonner-Fiechtl, Kolping Hotel Linz

Bild: Hotel Kolping GesmbH

Ausgebucht ist das Hotel Aviva in St. Stefan-Afiesl. „Wir haben viele Angebote wie Yoga- oder Laufkurse“, erzählt Eigentümer Christian Grünbart – das komme seinem Haus entgegen. „Jene Hotels, die nur von der Region oder dem See leben, hängen halt vom Wetter ab.“

Zitat Icon

Salzburg zum Beispiel tut sich aktuell schwerer, weil sie viele Gäste aus dem arabischen Raum haben.

Christian Grünbart, Hotel Aviva, St. Stefan-Afiesl

Bild: Hotel AVIVA Betriebs GmbH

Fernreise-Märkte fallen weg
Noch einen Effekt spürt Grünbart: „Bei den Vorausbuchungen für die Sommersaison liegen wir um rund 15 Prozent über dem Vorjahr.“ Der Hotelier führt das auf den Krieg im Nahen Osten zurück. Denn große Reisemärkte wie Dubai würden wegfallen und andere beliebte Destinationen seien dadurch viel teurer geworden. Deshalb würden einige Urlauber nun auf Oberösterreich ausweichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.04.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.049 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.595 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Oberösterreich
WERBUNG
LNF26: Ganz OÖ wird zum Labor der Zukunft
Heli kreiste
Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche
KI-Künstler
Heimische Städte, wie sie einmal waren, nur anders
Tennis-Stars legen los
176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon
Kunst und Kirche
Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf