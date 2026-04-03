OÖ-Tourismus profitiert von Fernreise-Ausfällen

Auch wenn das Wetter dieser Tage nur wenig Urlaubsstimmung aufkommen lässt: Die Osterferien und damit die Reisezeit sind in vollem Gange. Laut einer Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung verreist ein Viertel der Österreicher heuer zu Ostern. 17 Prozent der Urlauber, die ihre Ferien im Inland verbringen, tun das in Oberösterreich – Platz 2 im Bundesländer-Ranking. Nur die Steiermark (20 Prozent der Österreich-Urlauber) ist als Oster-Reiseziel noch beliebter.