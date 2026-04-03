OÖ-Tourismus profitiert von Fernreise-Ausfällen

Fast ein Fünftel der Inlandsurlauber verbringt die Osterferien heuer in Oberösterreich. Hoteliers sind trotz des Regenwetters mit dem Ostergeschäft zufrieden.
Auch wenn das Wetter dieser Tage nur wenig Urlaubsstimmung aufkommen lässt: Die Osterferien und damit die Reisezeit sind in vollem Gange. Laut einer Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung verreist ein Viertel der Österreicher heuer zu Ostern. 17 Prozent der Urlauber, die ihre Ferien im Inland verbringen, tun das in Oberösterreich – Platz 2 im Bundesländer-Ranking. Nur die Steiermark (20 Prozent der Österreich-Urlauber) ist als Oster-Reiseziel noch beliebter.
Themenangebot schützt Hotels vor Schlechtwetter
Ins Wasser fallen die Ferien für Oberösterreichs Hoteliers trotz des Wetters nicht: „Wir sind sehr gut gebucht, weil ein großer Tischtenniswettbewerb in der Stadt ist“, sagt Monika Tonner-Fiechtl, Geschäftsführerin des Kolping Hotels in Linz. „Nur bei den Einzelbuchungen ist alles sehr kurzfristig und vom Wetter abhängig.“
Die Inflation ist immer Thema. Wenn Treibstoffe teurer werden, könnten sich manche beim Urlaub einschränken.
Monika Tonner-Fiechtl, Kolping Hotel Linz
Bild: Hotel Kolping GesmbH
Ausgebucht ist das Hotel Aviva in St. Stefan-Afiesl. „Wir haben viele Angebote wie Yoga- oder Laufkurse“, erzählt Eigentümer Christian Grünbart – das komme seinem Haus entgegen. „Jene Hotels, die nur von der Region oder dem See leben, hängen halt vom Wetter ab.“
Salzburg zum Beispiel tut sich aktuell schwerer, weil sie viele Gäste aus dem arabischen Raum haben.
Christian Grünbart, Hotel Aviva, St. Stefan-Afiesl
Bild: Hotel AVIVA Betriebs GmbH
Fernreise-Märkte fallen weg
Noch einen Effekt spürt Grünbart: „Bei den Vorausbuchungen für die Sommersaison liegen wir um rund 15 Prozent über dem Vorjahr.“ Der Hotelier führt das auf den Krieg im Nahen Osten zurück. Denn große Reisemärkte wie Dubai würden wegfallen und andere beliebte Destinationen seien dadurch viel teurer geworden. Deshalb würden einige Urlauber nun auf Oberösterreich ausweichen.
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