Warum Schallplatten zum „schwarzen Gold“ wurden

Während die digitale Musikwelt durch Streaming-Dienste immer flüchtiger wird, feiert das „schwarze Gold“ seine Beständigkeit. „Die Steirer san ganz narrisch auf die Schallplatten, von Mal zu Mal kommen mehr Leut“, freut sich ein bayrischer Vinyl-Händler über den enormen Zulauf zur Grazer Schallplattenbörse, zu der auch Händler aus Slowenien, Kroatien und Deutschland kommen.