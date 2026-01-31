Vorteilswelt
„Fehler“ gestanden

NBA-Star 25 Spiele wegen Dopingvergehens gesperrt

US-Sport
31.01.2026 19:05
NBA-Star Paul George wurde wegen eines Dopingvergehens für 25 Spiele gesperrt.
NBA-Star Paul George wurde wegen eines Dopingvergehens für 25 Spiele gesperrt.(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

NBA-Star Paul George ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln der nordamerikanischen Basketball-Profiliga für 25 Spiele gesperrt worden. 

Er habe in den vergangenen Jahren über die Bedeutung mentaler Gesundheit gesprochen, betonte der 35-Jährige von den Philadelphia 76ers am Samstag in einem Statement an den Sender ESPN. Als er zuletzt wegen eines eigenen Problems eine Behandlung gesucht habe, habe er „den Fehler gemacht, eine unzulässige Medikation zu nehmen“.

„Übernehme volle Verantwortung“
George steht den Sixers Ende März wieder zur Verfügung. „Ich übernehme volle Verantwortung für meine Handlungen“, betonte der neunmalige All-Star. „Ich bin darauf fokussiert, die Zeit zu nutzen, um sicherzustellen, dass mein Geist und mein Körper in der bestmöglichen Verfassung sind, dem Team zu helfen, wenn ich zurückkehre.“ George hatte im Sommer 2024 einen mit knapp 212 Mio. Dollar (178 Mio. Euro) dotierten Vierjahresvertrag in Philadelphia unterschrieben. In dieser Saison kommt er bisher auf durchschnittlich 16 Punkte pro Spiel.

