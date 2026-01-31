NBA-Star 25 Spiele wegen Dopingvergehens gesperrt

„Übernehme volle Verantwortung“

George steht den Sixers Ende März wieder zur Verfügung. „Ich übernehme volle Verantwortung für meine Handlungen“, betonte der neunmalige All-Star. „Ich bin darauf fokussiert, die Zeit zu nutzen, um sicherzustellen, dass mein Geist und mein Körper in der bestmöglichen Verfassung sind, dem Team zu helfen, wenn ich zurückkehre.“ George hatte im Sommer 2024 einen mit knapp 212 Mio. Dollar (178 Mio. Euro) dotierten Vierjahresvertrag in Philadelphia unterschrieben. In dieser Saison kommt er bisher auf durchschnittlich 16 Punkte pro Spiel.