ÖVP ortet sogar „DDR-Methoden“ in Stadtpostille

Kirchenumbau statt Schul-Neubau?

Konkret geht es um den Umbau der Dominikanerkirche. Noch im Vorjahr sei der Neubau von Schule und Kindergarten im Stadtteil Rehberg bis 2027 geplant gewesen. Im heurigen Budget scheint plötzlich 2029 als Fertigstellungsjahr auf. „Das bedeutet, das Projekt wurde verschoben. Die Kinder müssen warten“, so Kamleitner. Und er kritisiert: Gleichzeitig seien die nun für die Domnikanerkirche vorgesehenen Summen jenen überraschend ähnlich, die zuvor für Rehberg geplant gewesen wären.