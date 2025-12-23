„Ein Alleingang auf Kosten unserer Kinder“

„25 Millionen Euro für Bildung“

Molnar weist diese Kritik zurück. „Der Vorwurf entbehrt jeder Grundlage. Wir investieren bis 2030 rund 25 Millionen Euro für Bildungsprojekte, darunter auch in Rehberg“, spricht er von „Schauergeschichten“ der ÖVP. Laut Molnar seien Vorarbeiten zur Adaptierung der Dominikanerkirche schon im Budgetbeschluss für das Jahr 2025 mit 800.000 Euro vorgesehen gewesen und somit schon 2024 vom Gemeinderat freigegeben worden. Im Budgetbeschluss von 2026 bis 2030 sind nun sechs Millionen Euro für das Projekt genehmigt worden. „Das wurde auch ausführlich in der Budgetsteuerungsgruppe mit allen Fraktionen debattiert“, betont Molnar.