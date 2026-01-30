Private Pokerrunden endeten fast hinter Gitter

Drei Tiroler veranstalteten über Monate immer wieder private Pokerabende und kassierten dabei „Tischgeld“. Weil das Trio dafür keine Abgaben ans Finanzamt abführte, landete es nun in Innsbruck vor Gericht.
Es sollen luxuriöse Glücksspielabende mit Speisen, Kokain und „Tischgeld“ gewesen sein, die drei Männer (43, 47, 50) zwischen November 2018 und Juni 2020 in einer eigens angemieteten Wohnung in Innsbruck organisiert haben.
480.000 Euro Schaden angehäuft
Die Krux an der Sache aus der Sicht der Staatsanwaltschaft: Vom „Tischgeld“ – das fünf Prozent des jeweiligen Spieleinsatzes betrug – hätte das Poker-Trio die Glücksspielabgabe an das Finanzamt abführen müssen. Der laut Anklage dadurch angehäufte Schaden: stolze 480.000 Euro!
Sie hätten wissen müssen, dass bei einer solchen Tätigkeit der Staat die Hand aufhält.
Der Staatsanwalt
Unternehmerische Tätigkeit – oder nicht?
„Wir wurden von einem Anwalt im Vorfeld dahingehend beraten, dass bei privaten Pokerrunden weder eine Lizenz noch Glücksspielabgaben erforderlich seien“, erklärten die Angeklagten unisono. Zudem hätten alle drei selbst mitgespielt und eigene Einsätze geleistet, weshalb ihrer Meinung nach keine „unternehmerische Tätigkeit“ vorlag.
Laut Anklage 60 Abende veranstaltet
Dieser Argumentation widersprach der Staatsanwalt entschieden. Die regelmäßige Organisation der Spiele – laut Anklage mindestens 60 Pokerabende – sowie das systematische Einheben von „Tischgeld“ würden klar auf eine unternehmerische Absicht hindeuten. „Sie hätten wissen müssen, dass bei einer solchen Tätigkeit der Staat die Hand aufhält“, betonte der öffentliche Ankläger.
Urteile bislang nicht rechtskräftig
Der Schöffensenat war derselben Meinung. Der Erstangeklagte wurde zu 15 Monaten bedingter Haft und 160.000 Euro Geldstrafe verurteilt, über seine Kollegen wurden jeweils zwölf Monaten auf Bewährung verhängt und sie müssen ebenfalls beide 160.000 Euro zahlen. Nicht rechtskräftig.
