LIVE: Let’s go! Alaba and Co. find out their opponents

On their way to the round of 16, "The Special One" once again stands in the way of "Los Blancos." Just on Wednesday, the Madrid team suffered a dramatic 2-4 defeat to Benfica, and now they will soon be reunited with former Real coach Mourinho. While the Portuguese made it into the play-offs thanks to a last-minute goal by goalkeeper Anatolij Trubin, Real slipped out of the top 8.