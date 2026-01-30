Vorteilswelt
Champions League

LIVE: Let’s go! Alaba and Co. find out their opponents

Nachrichten
30.01.2026 09:10
David Alaba and Co. will face Benfica once again.
David Alaba and Co. will face Benfica once again.(Bild: AFP/FILIPE AMORIM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid will once again face Jose Mourinho and Benfica Lisbon in the play-off round of Europe's premier club competition. That was the result of Friday's Champions League draw. Paris Saint-Germain, meanwhile, will take on their compatriots from Monaco.

On their way to the round of 16, "The Special One" once again stands in the way of "Los Blancos." Just on Wednesday, the Madrid team suffered a dramatic 2-4 defeat to Benfica, and now they will soon be reunited with former Real coach Mourinho. While the Portuguese made it into the play-offs thanks to a last-minute goal by goalkeeper Anatolij Trubin, Real slipped out of the top 8.

Mourinho after the 4-2 win against his former club Real Madrid
Mourinho after the 4-2 win against his former club Real Madrid(Bild: AP/Armando Franca)

Dortmund vs. Atalanta
Defending champions PSG were drawn against familiar opponents, with Ousmane Dembele and Co. facing AS Monaco. Qarabag will face Newcastle, surprise team Bodö/Glimt will play Inter Milan, Galatasaray will take on Juventus, Dortmund will face Atalanta, Club Brugge will face Atletico Madrid, and Olympiakos will try their luck against Leverkusen.

Arsenal, Bayern Munich (Konrad Laimer), Liverpool, Tottenham (Kevin Danso), FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, and Manchester City have already secured their tickets to this round by finishing in the top eight in the league phase.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

